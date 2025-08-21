Företagssäljare
2025-08-21
Brinner du för försäljning och att bygga långsiktiga kundrelationer? Har du en naturlig förmåga att förstå kundens behov och erbjuda skräddarsydda lösningar? Vi söker nu en engagerad och målmedveten företagssäljare till vårt team.
Om rollen:
Som företagssäljare hos oss kommer du att arbeta för vårt elhandelsbolag Energi2 och ha kontakt med företag över hela Sverige och i varierande branscher.
Som en del av teamet kommer du att arbeta aktivt med:
Nykundsbearbetning.
Ringa och följa upp leads för att identifiera kundens behov.
Kontakt med kunder via telefon och e-post.
Genomföra behovsanalyser och erbjuda anpassade lösningar.
Vårt mål är att erbjuda företagarna ett bättre elavtal än vad de har idag!
Vad vi erbjuder:
En spännande och utvecklande roll i en växande koncern.
En fast månadslön med en generös provision.
Stora möjligheter till personlig utveckling.
Coachning- och feedbacksamtal.
Internutbildning inom elmarknaden.
Möjlighet till att vidareutvecklas genom Closers Onlys Akademi som är en av Sveriges största säljutbildningar.
Möjlighet att arbeta hemifrån på fredagar.
Vi söker dig som:
Har en stark vilja att utvecklas inom försäljning.
Är resultatinriktad, kommunikativ och har en lösningsorienterad inställning.
Trivs med att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Du behärskar svenska och engelska på en flytande nivå, i både tal och skrift. Om du kan fler språk så är detta meriterande.
Vi lägger en stor vikt i vem du är som person och vad du kan bidra med till vårt team!
Vårt kontor:
Vi håller till centralt i Löddeköpinge med gångavstånd till närmsta busstation.
Från Malmö eller Helsingborg:
Restid med bil: 30 min
Restid med kollektivtrafik: 1 timme
Bra att veta:
Bra att veta:

Under vår rekryteringsprocess så gör vi en bakgrundskontroll på de kandidater som går vidare. Publiceringsdatum2025-08-21
Arbetstider: Vardagar, 07:30-16:30.
Anställningsvillkor: Tillsvidare, 6 månaders provanställning.
Lön: Fast månadslön + Provision

Sista dag att ansöka är 2025-09-20
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Elify Energy Group AB (org.nr 559234-9350)
(org.nr 559234-9350), https://elifyenergygroup.teamtailor.com/
246 43 LÖDDEKÖPINGE Jobbnummer
9469471