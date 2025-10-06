Företagsrepresentanter sökes!

ProActive Q Res. Nordic AB / Marknadsföringsjobb / Malmö
2025-10-06


Företagsrepresentanter sökes till en 45-minuters test om statistiksystem!
Plats: på plats i Malmö
När: oktober eller november, förmiddag/eftermiddag/kväll
Omfattning: 45 minuter
Marknadsmässig ersättning utgår
Krav: ni är aktiva inom import och/eller export av varor och använder inte egna integrerade system för tulldeklarationer
Intresserad?
Visa intresse via länken nedan:
https://www.webbenkater.com/s/ywrfuma

Vid frågor, ring oss på 08-330165 och fråga efter Sara

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Arbetsgivare
ProActive Q Res. Nordic AB (org.nr 559250-9433)
202 40  MALMÖ

Arbetsplats
ProActive Q Res Nordic AB

Jobbnummer
9543477

