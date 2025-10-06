Företagsrepresentanter sökes!
Företagsrepresentanter sökes till en 45-minuters test om statistiksystem!
Plats: på plats i Malmö
När: oktober eller november, förmiddag/eftermiddag/kväll
Omfattning: 45 minuter
Marknadsmässig ersättning utgår
Krav: ni är aktiva inom import och/eller export av varor och använder inte egna integrerade system för tulldeklarationer
Intresserad?
Visa intresse via länken nedan:https://www.webbenkater.com/s/ywrfuma
Vid frågor, ring oss på 08-330165 och fråga efter Sara Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare ProActive Q Res. Nordic AB
