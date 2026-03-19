Företagsläkare
2026-03-19
Arbetsmiljöenheten
Är du läkare med specialistkompetens inom arbetsmedicin eller företagshälsovård och vill bidra till något viktigt på riktigt? Nu finns möjligheten att bli en av oss på arbetsmiljöenheten - Region Jönköpings läns inbyggda företagshälsovård. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som företagsläkare
I företagsläkarens arbetsuppgifter ingår att ge stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du möter chefer och medarbetare i frågor som rör arbetsmiljö och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Du har en central roll i samverkan med vården, är ett viktigt stöd i medicinska frågor och har en betydelsefull roll i arbetsförmågeutredningar. Du arbetar med även med medicinska kontroller, stöttar i alkohol- och drogrelaterade ärenden, genomför utbildningsinsatser och är ett konsultativt stöd till chefer och medarbetare. Arbetet är omväxlande och du ger stöd på både individ- och gruppnivå.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid måndag-fredag, helgfria vardagar. Vi är en länsövergripande enhet med mottagningar i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Du arbetar mestadels i Jönköping, men även 1-2 dagar per vecka i Värnamo.
Din blivande arbetsplats
Arbetsmiljöenheten ger specialiststöd inom arbetsmiljö och rehabilitering med målet att bidra till ett hållbart arbetsliv. Vi är cirka 20 medarbetare på tre orter och består av flera professioner, däribland psykologer, företagsläkare, företagssköterskor, arbetsterapeuter, ergonomer, arbetsmiljöingenjör och administrativ samordnare. I Jönköping finns vi på Ryhovsområdet.
Vi söker dig som är legitimerad läkare med specialistkompetens inom arbetsmedicin eller företagshälsovård. Vi ser det som positivt om du har arbetat med arbetsmiljöfrågor tidigare. Då du reser i tjänsten är B-körkort ett krav.
För att trivas i rollen är du stabil och behåller lugnet även i pressade situationer. Du har en god förmåga att samarbeta med andra och bygga goda relationer. Din muntliga kommunikation är klar, välformulerad och engagerande, oavsett om du talar i enskilda möten eller inför större grupper. Du visar gott omdöme genom att väga in komplex information och göra välgrundade prioriteringar i dina beslut. Med en stark helhetssyn ser du hur ditt arbete påverkar hela verksamheten och agerar för dess bästa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en möjlighet att göra skillnad för Region Jönköpings läns medarbetare. Arbetet är omväxlande och stimulerande med goda möjligheter till utvecklingsarbete och forskning. Teamarbetet är vår styrka, där du arbetar tillsammans med övriga professioner på enheten. Dessutom finns flera läkarkollegor som är specialister i företagshälsovård/arbetsmedicin.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Maria Heiver, maria.heiver@rjl.se
, 010-242 28 33. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Intervjuer är i dagsläget planerade den 20 och 27 april. Sista ansökningsdag är den 12 april.
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi efterfrågar inte personligt brev i den här rekryteringen. Urvalsfrågorna utgår från kravprofilen för den här tjänsten och dina svar är därför en viktig del av ansökan och ligger till grund för vårt urval.
