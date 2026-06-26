Företagskonsulent
Stiftelsen Activa i Örebro län / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-06-26
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eller i hela Sverige
"Vi jobbar för en inkluderande arbetsmarknad"
Vill du vara med och skapa en inkluderande arbetsmarknad och samhälle?
Stiftelsen Activa har sedan 1989 arbetat för ett mer inkluderande samhälle och arbetsmarknad. Med verksamhet i hela Örebro län och ett engagerat team stöttar vi deltagare som, på grund av funktionsnedsättning och/eller ohälsa, står långt från arbetsmarknaden.
Genom individuellt anpassat och långsiktigt stöd, baserat på metoden Supported Employment, hjälper vi människor att nå arbete eller utbildning. Vi driver dessutom utbildningar och utvecklingsprojekt som bidrar till innovation.
Activas vision är en arbetsmarknad öppen för alla
Vi tror på varje människas resurser och förmågor och arbetar för att skapa förutsättningar och handlingsutrymme för individens egna livsval. Activa bedriver sin verksamhet i enlighet med fastställd verksamhetsplan som betonar vikten av ett långsiktigt hållbart arbete ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, i linje med Agenda 2030.
För att detta arbete ska kunna bedrivas med kvalitet och långsiktighet krävs en trygg och välfungerande organisation, där varje medarbetare är lika viktig.
Vad vi erbjuder:
• Möjlighet att bidra till en meningsfull verksamhet med samhällsnytta
• En varierad och självständig roll med stort eget ansvar
• Hybrid-arbete med möjlighet att arbeta hemifrån
• Friskvårdsbidrag
• FlextidPubliceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som företagskonsulent ska du matcha arbetsgivare och arbetssökande, d.v.s. hitta arbetsplatser utifrån arbetssökandes önskemål och förutsättningar. Samarbete sker med arbetskonsulent och arbetssökande.
Du ska kunna bygga kontaktnät med företag och arbetsgivare samt kunna företräda och sälja in Activa som samarbetspartner. Arbetet innebär uppsökande verksamhet samt mycket arbete med att ringa & kontakta arbetsgivare.
Vi tror du har god kännedom om länets företag och arbetsmarknad, kunskap och erfarenhet av externa kontakter. Du har intresse av målgruppen och ett socialt engagemang för att alla människor borde ha rätt till ett arbete.
Det är meriterande med erfarenhet från näringslivet, relationsskapande sälj eller annan kunskap inom området.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Eftergymnasial utbildning om minst 2 år inom ex. marknadsföring, på universitets-/högskolenivå eller yrkeshögskolenivå
• eller likvärdig arbetslivserfarenhet
Det är meriterande om du
• kan fler språk än svenska
• har ett B-körkort
Personliga egenskaper du som företagskonsulent hos oss bör ha
• Strukturerad: du kan planera och prioritera ditt arbete samt hantera flera parallella arbetsuppgifter och deadlines samt dokumentera ditt arbete.
• Självständig: du arbetar tryggt på egen hand, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver arbetet framåt
• Lyhörd & samarbetsvillig: Du samarbetar med dina kollegor och går in i processer vid behov
• Kommunikativ: du är kommunikativ och känner dig bekväm och trygg i kontakter med interna och externa parter
• Flexibel: du har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar och nya arbetsuppgifter Kvalifikationer
• Kännedom om den lokala & regionala arbetsmarknaden
• Van vid dokumentation
Allmänt som gäller alla tjänster på Activa
Alla medarbetare på Activa har ett ansvar för planering och uppföljning av sitt arbete samt för att bidra till kvalitet och utveckling i verksamheten. Rollen innebär ett stort eget ansvar och goda möjligheter att själv planera och strukturera arbetet, i nära samarbete med kollegor och chef.
Vi ställer höga krav på självständighet, noggrannhet och ansvarstagande. Resultat följs regelbundet upp och våra uppdragsgivare, samverkansparter och projekt ska alltid kunna garanteras hög kvalitet i leveransen av våra tjänster.
Ansökan och tillträde
Urvalet kommer i första hand att baseras på kompetens, men personlig lämplighet kommer också att beaktas. Du ansöker genom att skicka in CV och personligt brev där du berättar mer om dig själv och din tidigare arbetslivserfarenhet.
Sista ansökningsdag är den 26/7 2026, men intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Provanställning på 6 månader tillämpas
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
E-post: info@s-activa.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Företagskonsulent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Activa I Örebro Län
Landbotorpsallén 25 A (visa karta
)
702 26 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Activa i Örebro län, Stift Kontakt
VD
Lotta Karlsson-Andersson lotta.karlsson-andersson@s-activa.se Jobbnummer
9980708