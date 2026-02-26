Föreståndare HVB
Balansgruppen söker en Föreståndare till våra två HVB-hem, Balans HVB och Vågen HVB belägna i nordöstra Skåne. Vi arbetar med insatser för ungdomar 13-18 år som har sexuella beteendeproblem.
Övergreppsspecifika insatser syftar till att hjälpa ungdomar och deras omsorgspersoner för att minimera risken för ungdomen att återfalla i sexuella beteendeproblem. Arbetet är evidensbaserat vilket innebär att man väger samman expertis med bästa tillgängliga kunskap och klinisk erfarenhet.
Föreståndaren har, förutom sina specifika arbetsuppgifter, tillsammans med Biträdande föreståndare ansvar för det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten håller en god kvalitet. Föreståndaren och Biträdande föreståndare har chefsansvar för ett HVB-hem var. Som chef leder och fördelar man arbetet utifrån sitt mandat och sin befogenhet i organisationen.
Vi söker dig som är socionom och som uppfyller kraven från IVO. För denna typ av verksamhet regleras kraven på att föreståndaren ska ha relevant högskoleutbildning, erfarenhet av liknande verksamhet och personlig lämplighet. Vi ser gärna att du även har utbildning/erfarenhet av arbete med metoderna KBT och DBT. Att ha erfarenhet av att arbeta med sexuella beteendeproblem är meriterande. Du ska ha erfarenhet av chefsbefattning och skall kunna leda medarbetarna med tydlig kommunikation och öppenhet. Du ska vara van vid att dokumentera och argumentera i skrift och tal och behärska det svenska språket.
Tjänsten är heltid och en tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas.
Arbetet bedrivs på plats på HVB-hemmen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
