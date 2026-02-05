Forensisk laborant
2026-02-05
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen - från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.
Informationsteknikenheten vid nationellt forensiskt centrum har en samlad kompetens inom det it-forensiska området som innefattar bild, video, ljud, sensorteknik, data, elektronik och mobiltelefoni. Inom enheten genomförs också undersökningar av handstil, dokument och sedlar. Verksamheten har i uppdrag att utveckla nya metoder och verktyg till hela Polismyndigheten för att effektivisera och öka den samlade förmågan.
Vi söker en forensisk laborant till Ärendestöd, Informationsteknikenheten vid nationellt forensiskt centrum. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Ärendestöd arbetar för en effektiv handläggning av ärenden genom att bistå grupperna på Informationsteknikenheten före, under och efter undersökning. Gruppen är kontaktväg in till enheten och har daglig dialog med både interna och externa parter.
Arbetet sker i olika IT-system och enligt fastställda rutiner där noggrannhet, struktur och spårbarhet är avgörande för en rättssäker verksamhet.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Kvalitetssäkra inkomna begäran och undersökningsmaterial
• Registrera och hantera ärenden och undersökningsmaterial före, under och efter undersökning
• Dokumentera händelser och åtgärder i ärenden
• Bemanna funktionsbrevlådor och servicetelefoner
• Hantera referenser
• Prioritera, följa upp och optimera ärendeflödet
• Utföra annat administrativt arbete såsom inköp, påfyllning av förbrukningsmaterial och iordningställande av uppackningsrumKvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• En treårig eftergymnasial utbildning inom teknik, administration eller motsvarande förvärvad kunskap som arbetsgivaren bedömer relevant
• Mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
• Goda kunskaper i det engelska språket, både i tal och skrift.
• Mycket god datorvana
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av arbete i statlig myndighet
• Erfarenhet av ärendeadministration och diarieföring
• Erfarenhet av sekretess och skyddsvärd information
• Erfarenhet inom support och kundserviceDina personliga egenskaper
Arbetet ställer höga krav på lojalitet, gott omdöme och kvalitet.
Rollen innebär många kontaktytor varför vi ser det som en självklarhet att du samverkar med andra på ett smidigt sätt. Detta gäller inte minst på den egna arbetsplatsen då ett nära och prestigelöst samarbete är en nyckel till framgång för såväl dig som dina närmaste kollegor.
Du är nyfiken, ansvarstagande och självgående och tar initiativ för att driva dina egna och gruppens arbetsuppgifter framåt inom givna ramar och med fokus på en effektiv helhet. Du har förmågan att anpassa dig efter verksamhetens förändrade behov och växlar mellan olika arbetsuppgifter utifrån det som är mest prioriterat.
Tjänsten innebär att du under drygt ett år parallellt med arbetet går en utbildning vilken leder till examination i rollen forensisk laborant. Utbildningen ges inom ramen för ordinarie arbete.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Tester kan komma att användas i rekryteringsprocessen
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensisk laborant
Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
