Forensisk laborant
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum / Laborantjobb / Sundsvall Visa alla laborantjobb i Sundsvall
2025-12-10
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationellt forensiskt centrum (NFC)
NFC är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen - från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.
NFC Laboratoriesektion Nord
På laboratoriesektionerna i Nord genomförs forensiska undersökningar i syfte att ta fram, identifiera, jämföra och dokumentera spår från brottsplatser och tillvaratagna bevismaterial. Undersökningarna genomförs inom ämnesområdena fingeravtrycksframkallning, fingeravtrycksidentifiering, personidentifiering, dna-spårsäkring, skoavtryck, verktygsspår, forensisk fotografering och vapen. Verksamheten vid laboratoriesektionerna bedrivs i nära samverkan med de regionala forensiska sektionerna. Gruppen i verksamhetsorten Sundsvall expanderar och rekryterar en forensisk laborant.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen framkallning av fingeravtryck på diverse material från brottsplatser samt DNA spårsökning och -säkring. Framkallning av fingeravtryck sker med kemiska och fysikaliska metoder. Andra laborativa arbetsuppgifter ingår såsom uppackning, registrering av material samt preparering av olika framkallningslösningar. I arbetet ingår även rutinbetonade uppgifter. Du kommer att ha direkta kontakter med uppdragsgivare inom rättsväsendet och skriftligen redovisa dina resultat till förundersökningen. Arbetsuppgifterna kan komma att utökas med ytterligare arbetsmoment och man kan komma att utbilda andra inom sitt område i arbetet.
Arbetet kräver ett fullgott färg-, siffer- och bokstavsseende. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Avslutad och godkänd kandidatexamen med naturvetenskaplig inriktning eller annan eftergymnasial utbildning som bedöms relevant
• Arbetslivserfarenhet inom laboratoriearbete, i närtid som bedöms relevant
• Goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift
• Fullgott färg-, siffer- och bokstavseende
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av forensiskt laboratoriearbete
• Erfarenhet av ISO-certifierat kvalitetsarbete
• Erfarenhet av detaljgranskning
• Utbildning och/eller erfarenhet av kriminaltekniska metoder
• Arbetslivserfarenhet av polisiär verksamhet eller inom rättsväsendet
• B-körkort
NFC i Sundsvall är ackrediterat enligt ISO 17025, varför erfarenhet av kvalitetsarbete värdesätts.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete där det också ingår en hög grad rutinarbete där du har möjlighet att planera och organisera ditt arbete tillsammans med arbetsgruppen. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet. Dessutom är du målinriktad och produktionsorienterad, samtidigt som du kan tempoväxla för att lösa gruppens uppdrag.
Därför söker vi dig som har/är:
• God samarbetsförmåga
• Ansvarsfull, noggrann och pålitlig
• Anpassningsförmåga
• Prestationsvilja och förmåga i repetitivt arbete, d.v.s. är målinriktad och produktionsorienterad
• Öppen för återkoppling, nya perspektiv, ständig inlärning och självutveckling
• Trivs med att arbeta i en rutinbetonad roll
• Innehar en positiv grundinställning och bidrar till ett bra arbetsklimat
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Före intervju utför relevanta kandidater ett anlagstest i mönsterigenkänning. Därefter kallas de som genomfört testet med godkänt resultat till intervju. Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas. Medicinsk kontroll Allergiframkallande kemiska produkter enligt AFS 2019-3 genomförs vid anställning då vi i vissa metoder hanterar kemikalier som kan påverka astma/allergier.
Testtillfället är planerat under v.5
Intervjutillfällen är planerade under v.7
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Sundsvall
Arbetstid: Veckoplanerad 40 h/v med flextid samt viss tjänstgöring på kvällar och veckoslut
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensisk laborant
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
#LI-Onsite Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB412/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Kontakt
HR-konsult
Alice Karlsson alice-c.karlsson@polisen.se Jobbnummer
9637309