Föreningsutvecklare
Vännäs kommun / Administratörsjobb / Vännäs Visa alla administratörsjobb i Vännäs
2025-09-30
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vännäs kommun i Vännäs
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning
I Vännäs kommun finns goda möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.
Här erbjuds ett brett utbud av aktiviteter för alla åldrar - från idrott och kultur till naturupplevelser och social gemenskap. Föreningslivet spelar en särskilt viktig roll och bidrar med engagemang, mötesplatser och aktiviteter som stärker både individen och samhället. Tillsammans skapar kommunen och föreningarna förutsättningar för att invånarna ska kunna utveckla sina intressen, hitta gemenskap och må bra. Nu söker vi en engagerad föreningsutvecklare som vill vara med och vidareutveckla detta viktiga område.
Som föreningsutvecklare har du ett betydelsefullt uppdrag: att förbättra förutsättningarna för föreningslivet och bidra till att Vännäs blir en ännu mer attraktiv plats att leva och bo på. Du arbetar strategiskt och operativt.
I rollen får du ett utvecklande arbete där relationsbyggande är en central drivkraft. Du samarbetar nära föreningar, civilsamhälle och kommunens olika verksamheter för att skapa goda förutsättningar för samverkan, initiativ och engagemang.
Organisatoriskt tillhör du enheten för planering och utveckling med uppdrag som bland annat rör friluftsliv och besöksnäring, men du arbetar också nära infrastrukturavdelningens personal - såsom fritidsvaktmästare, fastighetsskötare och arbetsledare - för att säkerställa att föreningslivet har tillgång till ändamålsenliga lokaler och anläggningar.Dina arbetsuppgifter
Som föreningsutvecklare i Vännäs kommun har du ett varierat och dynamiskt uppdrag där arbetsuppgifterna kan förändras över tid, beroende på aktuella satsningar och prioriteringar. Ditt övergripande mål är att främja ett livfullt och hållbart föreningsliv samt stärka medborgarnas möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.
Du har ett stort handlingsutrymme och arbetar självständigt inom ramen för kommunens riktlinjer och principer. Rollen kräver både strategiskt tänkande och operativ förmåga, samt ett genuint intresse för samverkan och utveckling.
Tjänsten innehåller en betydande del administrativt arbete såsom hantering av föreningsbidrag, lokalbokningar och andra uppgifter som stödjer kommunens fritids- och föreningsliv.Kvalifikationer
Exempel på arbetsuppgifter:
• Samordna förening- och fritidsfrågor med fokus på utveckling, samverkan och drift.
• Ansvara för bidragsfördelning, såsom aktivitetsstöd, utvecklingsbidrag, fonder och stiftelser, samt uppföljning av dessa.
• Fördela tider i kommunens anläggningar och hantera bokningssystem.
• Initiera och genomföra föreningsdialoger för att fånga upp behov och idéer.
• Driva projekt ex. utredningar och översyner inom området men även investeringsprojekt.
• Stötta föreningslivet med rådgivning inom organisationsutveckling, projektutveckling och bidragsansökningar.
• Utveckla styrdokument och riktlinjer som stärker föreningslivets struktur och långsiktighet.
• Leda och utveckla olika samverkansforum mellan kommunen och föreningslivet.
• Samordna kommunens friluftsliv med fokus på kommunens prioriterade områden för friluftsliv, så som vandringsleder och naturområden.
Spännande projekt du kommer att arbeta med:
• Den nya matchanläggningen - ett viktigt tillskott för idrott och evenemang.
• Utvecklingen av vårt fritidsområde - Arbeta med att skapa bättre förutsättningar för ett attraktivt område utifrån den framtagna utvecklingsplanen.
• En ny äventyrslekplats - som ska bli en inspirerande mötesplats för barn och familjer.Anställningsvillkor
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom samhällsvetenskap, statsvetenskap, folkhälsa, idrott, kultur eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor, föreningsliv eller annan verksamhet med fokus på samverkan och utveckling.
• God förståelse för föreningslivets villkor och drivkrafter. Erfarenhet av projektledning, bidragshantering eller arbete med styrdokument är meriterande.
• God administrativ förmåga och vana att arbeta med digitala system, exempelvis bokningssystem, passersystem och ärendehantering. Hög digital kompetens - du är trygg i att använda digitala verktyg och system, har god förståelse för digital kommunikation och ser möjligheter i att utveckla arbetssätt med hjälp av teknik och digitalisering.
• Du har gärna erfarenhet av drift av idrotts- och fritidsanläggningar.
Du kan också ha andra erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi söker dig som är:
• Relationsskapande och kommunikativ - du har lätt för att bygga förtroende och skapa goda samarbeten.
• Självständig och initiativrik - du driver ditt arbete framåt och tar ansvar för dina uppgifter.
• Strukturerad och lösningsorienterad - du har förmåga att planera, prioritera och hitta vägar framåt även när förutsättningarna förändras.
• Engagerad och samhällsintresserad - du brinner för att skapa möjligheter för människor att mötas, utvecklas och delta.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har mycket god förmåga att samverka och bygga varaktiga, förtroendefulla relationer - både inom kommunen och med externa aktörer. Du är en skicklig på att uttrycka dig väl i både tal och skrift, och du trivs i sammanhang där du får leda, inspirera och engagera andra.
Du är flexibel, lösningsorienterad och har lätt för att se möjligheter även i komplexa situationer. Du arbetar självständigt, strukturerat och med ett tydligt fokus på resultat och kvalitet.
Eftersom du kommer att representera Vännäs kommun i många olika sammanhang - exempelvis i möten, workshops och vid arrangemang - är det viktigt att du trivs i en utåtriktad roll där du får stå i centrum, skapa dialog och driva processer framåt.
Körkort krävs på tjänsten.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/156". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Planering och utveckling Kontakt
Karolina Johansson 0935-14133,070-2321444 Jobbnummer
9532160