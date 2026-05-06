Föreningssamordnare
2026-05-06
Svedala är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Vi verkar för attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser i syfte att erbjuda verksamhet av högsta kvalitet. Kommunen har omkring 1600 anställda och 23 700 invånare.
Kultur och fritid har i uppdrag att stödja, främja och samordna kulturlivet och den organiserade fritidsverksamheten inom områdena folkbibliotek, skolbibliotek, ungas fritid, allmänkultur, kulturskola, föreningar samt fritidsanläggningar. Kultur och fritid tillhör verksamhetsområde Utbildning som även ansvarar för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.
Uppdrag
Som föreningssamordnare får du en central roll i att stärka samverkan mellan kommunen och det lokala föreningslivet. Uppdraget handlar om att både utveckla och samordna kommunens stöd till idrottsföreningar och att skapa goda förutsättningar för dialog, delaktighet och långsiktiga relationer. Rollen innebär att du växlar mellan strategiskt och operativt arbete, där du formar riktning, strukturer och långsiktiga mål och har nära samarbete med föreningarna och ser till deras behov.
Du har ett övergripande ansvar för kommunens arbete med föreningsutveckling i enlighet med Kultur- och fritidsplanen och fungerar som kontaktperson i frågor som rör idrottsföreningar, civilsamhälle och samverkan. I uppdraget ingår handläggning av bidragsärenden, framtagande av beslutsunderlag till kultur- och fritidsnämnden samt att leda och delta i dialoger både inom kommunen och med externa aktörer. Du har även ett ansvar i arbetet med att förebygga och uppmärksamma välfärdsbrottslighet kopplat till föreningsstöd.
Du arbetar nära och får stöd av kultursamordnaren, administratör och lokalsamordnaren, bland annat i frågor som rör idrottsanläggningar, lokaler och uthyrning, En viktig del av uppdraget blir arbetet med ett nytt boknings- och bidragssystem där du tillsammans med kollegor kommer att ansvara för hela processen, från upphandling till införande. Det innebär att du får en central roll i att utveckla arbetssätt, rutiner och struktur och att lägga grunden för en mer sammanhållen och hållbar hantering av bokningar, bidrag och lokaler.
Du är en del av Kultur- och fritids ledningsorganisation och har ett nära samarbete med enhetschefer.
Kompetens
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget och med erfarenhet av arbete inom kommunal sektor, ideell sektor eller föreningsliv. Har du inte arbetat inom kommunal sektor tidigare ser vi gärna att du har erfarenhet av samverkan med kommunala verksamheter. Du har god kunskap om föreningslivet, särskilt idrottsföreningar och har själv varit aktiv inom idrottsrörelsen, vilket ger dig en förståelse för föreningars villkor, drivkrafter och behov.
Du har erfarenhet av projektledning eller andra samordnande uppgifter och är van att arbeta digitalt. Du tar dig snabbt an nya system och arbetssätt och uttrycker dig mycket väl i både tal och skrift. Arbetet förutsätter att du är självgående, tar egna initiativ och driver processer framåt, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och är trygg i samverkan med olika aktörer.
Rollen ställer krav på ett systematiskt och strukturerat arbetssätt samt en strategisk förmåga att se långsiktiga samband. Du behöver vara lösningsfokuserad, kunna hantera komplexa frågeställningar och vara bekväm med att leda möten, föra dialog och bygga relationer i olika sammanhang.
B-körkort är ett krav för tjänsten. Publiceringsdatum2026-05-06Arbetstid och varaktighet
Tillsvidaretjänst på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningtillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3000 kr, rabatter hos lokala friskvårdsaktörer, förmånscykel, semesterväxling, löneväxling till pension och pensionsvägledning.
Förmåner som erbjuds kan du läsa om här: http://www.svedala.se/formaner
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas innan eventuell anställning. Du beställer det https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivare Svedala kommun
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/
233 80 SVEDALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svedala Kommun Kontakt
Områdeschef Kultur och fritid
Josefine Bladh josefine.bladh@svedala.se 040-626 80 93
