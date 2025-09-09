Förenad professor i omvårdnad
Publiceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Omvårdnad syftar till att bibehålla, stärka eller återfå hälsa, liksom att förebygga eller motverka ohälsa. Omvårdnadsvetenskap inrymmer
utveckling och vidareutveckling av teorier och metoder, med fokus på individen, gruppens och samhällets behov och resurser.
Som professor är du aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet så som seminarier och workshops, deltar i
forskningsprojekt, kommunicerar resultat via vetenskapliga publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.
Som professor i omvårdnad med inriktning mot hjärtsjukvård, förenad med anställning som sjuksköterska, ingår att utveckla och leda
forskning inom ämnet med inriktning mot hjärtsjukvård och du förväntas ta ansvar för att självständigt leda en forskargrupp inom detta
område där forskningssamarbetet är nationellt och internationellt. Du förväntas samverka med olika aktörer och verka för att forskning
sprids i samhället. I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den
samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete, samt handleda doktorander.
I anställningen ingår även undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Du förväntas att i samverkan med kollegor
utveckla ämnet i våra utbildningar. Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska. Vid medicinska fakulteten
tillämpas studentaktiva undervisningsformer.
Du bidrar till samverkan, som är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag.
Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.
Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god utbildning i samspel med aktörer från det
omgivande samhället.
Samverkan kliniskt sker genom att samverka kring hjärtsjukvård med olika enheter inom Region Östergötland och Sydöstra
sjukvårdsregionen, patientföreningen HjärtLung, SKR, Socialstyrelsen, Hjärt-lungfonden, Svenska kardiologföreningen,
vårdpersonal inom kardiologi och European Society of Cardiology i framtagande av behandlingsriktlinjer, föreläsningar och
konferenser.
I anställningen ingår kliniskt arbete som sjuksköterska inom hjärtsjukvård på Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping. Arbetet
inbegriper både patientbesök på hjärtsviktsmottagningen, vårdutveckling, utbildning för personal, utveckling av
patientutbildningsmaterial och handledning inom både kliniskt arbete och forskning.
Du förväntas utföra arbetsuppgifter såsom interna och externa förtroendeuppdrag, att representera ämnet omvårdnad och LiU nationellt
och internationellt samt administrativa uppgifter.
Du bidrar aktivt till universitetets och klinikens utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig, pedagogisk som klinisk skicklighet. För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid
den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten.
Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:
Egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering.
Du ska ha erfarenhet av att leda forskningsgrupp inom omvårdnad, ha förmåga att erhålla forskningsbidrag i nationell konkurrens
samt förmåga att handleda doktorander.
Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas
Visad förmåga att undervisa och handleda studenter på både grund- och avancerad nivå samt forskautbildningsnivå.
Då undervisning och forskning sker på svenska och engelska så du ska kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på
både svenska och engelska.
Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:
Klinisk skicklighet.
Vi vill att du är legitimerad sjuksköterska, gärna specialistutbildad.
Har flerårig erfarenhet som sjuksköterska inom kardiologi, gärna hjärtsviktsvård.
Har visat förmåga att delta i utveckling av hjärtsjukvård.
Administrativ förmåga och skicklighet.
Ledarskapsförmåga.
Gällande klinisk skicklighet kommer omfattningen av erfarenhet som sjuksköterska inom kardiologi särskilt hjärtsjukvård att bedömas:
Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska, vetenskapliga och kliniska sammanhang. Du delar med dig
av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande
och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen hos dina båda
uppdragsgivare. Då tjänsten är en förenad anställning läggs stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga för att kunna verka
för förtroende, samarbete och förståelse mellan organisationerna.
Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa (ORH) - Linköpings universitet
Om anställningen
Tillsvidare 100%.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
