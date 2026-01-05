Forecast and Replenishment Planner - Säsongsanställning
2026-01-05
Forecast and Replenishment Planner Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Är du en problemlösare som gillar att ge god service och vill vara med att ta del av BAUHAUS snabba utveckling inom logistik? Vi söker nu en Forecast and Replenishment Planner som vill bidra till att säkerställa effektiva orderflöden och en optimerad varuförsörjning till vårt centrallager, våra varuhus samt webblager. I denna roll kommer du att ansvara för att beställa varor, granska, utvärdera och godkänna orderförslag samt analysera vår beställningsprognos. Vi befinner oss i en spännande fas där vi kontinuerligt utvecklar våra processer och arbetssätt, och vi letar efter dig som vill vara med och driva den utvecklingen framåt.
Tjänsten vi söker är en säsongsanställning:
Det innebär en varierande roll med fasta arbetsuppgifter som du har eget ansvar för under perioden, samtidigt som du vid behov stöttar teamets planners i det dagliga arbetet.
Anställningsperiod: 2/2 2026 till och med 31/8 2026.
Tjänsten kan komma att bli tilsatt innan sista ansökningsdagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att löpande för BAUHAUS Sverige och Norge:
Ansvara för varuförsörjningsnivåer och KPI:er för centrallager, varuhus och webblager
Underhålla och optimera lagernivåer
Analysera och utvärdera ordernivåer
Analysera prognoser (Forecast)
Vara den självklara knutpunkten gällande frågor inom organisationen samt från leverantörer kopplat till varuförsörjningen/orderflödet
Du skall även säkerställa att alla rutiner följs internt. I tjänsten ingår daglig kontakt med varuhusen i båda länderna och uppföljning av vårt centrallager som ligger i Norrköping. Du kommer även ha en bred kontaktyta mot våra leverantörer över hela världen och ingå i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. På BAUHAUS har vi ett stort, varierat och spännande sortiment och den ena dagen är inte den andra lik. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik. Vill du komma in i vår gemenskap, då kanske detta är jobbet för dig?
Vem söker vi?
Vi tror att du som person är strukturerad, ordningsam, noggrann och fortfarande ha en förmåga att behålla överblicken. Du är lugn och trygg och har en hög integritet och gott omdöme. Vi ser gärna att du är en lösningsorienterad person som trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du har en positiv inställning till din omgivning. Du tar gärna initiativ och är trygg i att vara drivande i dina uppgifter gentemot övriga inom organisationen. Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald.
Din utbildning är inte avgörande men det är önskvärt om du har en utbildning inom logistik eller inköp, eller tidigare erfarenhet av varubeställning och orderhantering. Det viktiga är att du har rätt personlig profil och en inställning om att allt är möjligt. Har du tidigare arbetat i affärssystemet SAP och F&R är det starkt meriterande men inte ett krav.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirerande arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer, riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
