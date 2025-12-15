Fordonstekniker till Severin Autogroup
2025-12-15
Är du en serviceinriktad och självgående fordonstekniker? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team? Då kan du vara den vi söker!
Severin Autogroup söker nu en driven fordonstekniker till sin nya verkstad. Som fordonstekniker hos Severin Autogroup kommer du att jobba i en mycket varierad roll med servicearbeten, reparationer, förebyggande underhåll, ombyggnation och felsökning. Du ansvarar för att reparationer och service åtgärdas på ett tillförlitligt sätt och enligt tillverkarens anvisningar.
Severin erbjuder dig:
• Alla slags fordon och spännande samarbetspartners att jobba med
• Varierande arbetsuppgifter och goda utvecklingsmöjligheter
• En familjär verksamhet med god arbetsmiljö
• Grymma kollegor, nära yrkesrelationer och fin gemenskap
Din Profil
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning med minst några års erfarenhet. Vi ser gärna att du tidigare jobbat med modern diagnosteknik och det är meriterande är det om du har jobbat med flera olika fordonsmärken. Det är viktigt att du är strukturerad, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete eftersom vi satsar på att vidareutbilda våra fordonstekniker. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har en stark känsla för service. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper samt engagemang.Kvalifikationer
• Fordonsteknisk utbildning
• Några års yrkeserfarenhet som fordonstekniker
• Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort, (BE, C/D-körkort är ett plus)Om företaget
Severin Autogroup grundades 2014 och har sedan dess expanderat kraftigt. Med en blygsam start på 15 bilar har företaget nu en imponerande flotta på över 165 fordon. Verksamheten innefattar köp, försäljning och service av en bred variation fordonstyper, inklusive personbilar, transportbilar, båtar, vattenskotrar, fyrhjulingar, motorcyklar, traktorer, lastare och grävmaskiner. Företaget säljer även nya och begagnade husbilar, tillsammans med komplett verkstadsservice. De är specialiserade på ombyggnation, särskilt för offroad och overlanding ändamål. Severin Autogroup är en tredje generationens bilhandlare och har etablerat sig som en betrodd återförsäljare i mellersta Skåne, med exklusivitet för märken som Vantourer och Segway. De har regelbundet i takt med sin expansion vuxit ur sina tidigare lokaler och erbjuder med sina 12 anställda proffsiga tjänster från nya moderna faciliteter.
Kontaktuppgifter
I denna rekrytering samarbetar Severin Autogroup med Autorekrytering och frågor besvaras av ansvarig rekryterare Teo Sandahl på teo.sandahl@autorekrytering.se
.
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan ansökningsdatum löpt ut.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
