Fordonstekniker till Järfälla -Lastbilar
Arbetsmäklarna Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Järfälla Visa alla maskinreparatörsjobb i Järfälla
2025-10-21
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arbetsmäklarna Sverige AB i Järfälla
Fordonstekniker - Lastbilar
Plats: Stockholm
Till vår kund som är en ledande aktör inom service av tunga fordon med verkstäder på 18 orter i landet.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Vi söker dig som är en erfaren fordonstekniker med inriktning mot tunga fordon/lastbilar. Du kommer att arbeta med service, felsökning, reparation och underhåll av moderna lastbilar i en av våra kunds välutrustade verkstäder.
Hos vår kund blir du en del av ett engagerat team med god sammanhållning och ett företag som värdesätter kvalitet, säkerhet och kompetensutveckling. Tjänsten är tillsvidare och du blir anställd hos vår kund med 6 månaders provanställning.Dina arbetsuppgifter
Service, underhåll och reparation av tunga fordon
Felsökning med hjälp av diagnosutrustning
Elektriska, mekaniska och hydrauliska arbeten
Förberedande och avhjälpande underhåll
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet av arbete som fordonstekniker med tunga fordon
Har relevant fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Har goda kunskaper i fordonsel och felsökning (Meriterande)
Innehar B-körkort (C-körkort är meriterande)
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
En trygg och stabil arbetsgivare med verkstäder på 18 orter i Sverige
Utvecklingsmöjligheter och fortbildning inom tunga fordon
En modern arbetsmiljö med professionell utrustning
Konkurrenskraftiga villkor och goda förmånerSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka då in ditt cv redan idag! Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Via mail: mattias@arbetsmaklarna.se
E-post: mattias@arbetsmaklarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fordonstekniker Järfälla". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsmäklarna Sverige AB
(org.nr 559010-6950) Kontakt
Rekryterare
Mattias Siabiris mattias@arbetsmaklarna.se 0708157174 Jobbnummer
9568005