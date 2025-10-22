Fordonstekniker 1
2025-10-22
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Båstad
, Lomma
eller i hela Sverige
Om rollen
Som en del av vår expansion framåt söker vi en fordonstekniker som skall stärka vårt verkstadsteam ytterligare. I arbetet får du möjlighet att arbeta med felsökning, motorservice, underhåll samt reparationsarbeten på olika slags motorfordon som till exempel personbilar, transportbilar, gräsklippare, traktorer med mera.
Du har en fordonsteknisk utbildning och ett par års erfarenhet som fordonstekniker. Du har kunskap och utbildning inom modern teknik. Du är praktiskt lagd, noggrann och ansvarstagande, trivs med att jobba i en självständig roll men du är samtidigt en självklar lagspelare.
Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska och engelska då detta krävs för att bland annat kunna läsa manualer samt hjälpa kunder med felsökning. Är du dessutom en glad och social person så kommer du att passa in mycket bra hos oss.
B- körkort är ett krav!
Placeringsort är Helsingborg. Tjänsten innefattar arbetsuppgifter inom service och underhåll av maskiner och fordon, vilket även kan komma att utföras i närområden såsom Lomma, Staffanstorp samt angränsande orter.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.
Tjänsten innebär en sysselsättningsgrad på heltid och 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan! Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Platschef Vedran Andrijevic på 0733 - 37 24 41.
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9569162