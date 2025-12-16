Fordonsmontör
Auxante AB / Elektrikerjobb / Stockholm Visa alla elektrikerjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Auxante AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår att arbeta med påbyggnationer och inredning på yrkesfordon. Du arbetar bland annat med installation av elkomponenter i fordonen, exempelvis arbete med belysning och kupévärmare. Arbetsuppgifterna utförs tillsammans med dina kollegor där ni gemensamt arbetar för ett så bra resultat så möjligt.
Lön: 34.000 - 35.500:-Profil
Vi söker en person som är noggrann, händig och lösningsorienterad och som trivs med fysisk aktivitet i sitt arbete. Du bör ha goda kunskaper inom montage och teknik. Tidigare erfarenheter från liknande arbete efterfrågas men det är också viktigt att du har en stark arbetsvilja samt att du strävar efter att växa och utvecklas i din arbetsroll.
Erfarenhet av fordonsel och installation av eldetaljer i bil är ett krav. Erfarenheten behöver inte komma från tidigare yrken utan en hög hobbynivå räcker. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om företaget
Företagets verksamhet är specialiserat på bilinredning och på att funktionalisera arbetsfordon.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industri- och montagebranschen. Det är ett familjeföretag som drivs och ägs av bröderna Simon Borsos och Linus Lööw Spadaro. Genom sina egna och övriga bröders erfarenheter av arbete inom industriell tillverkning och montageverksamhet, föddes idén om ett företag med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "159". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), http://www.auxante.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9646449