Fordonsmekaniker
LH cars & Service AB / Maskinreparatörsjobb / Bjuv Visa alla maskinreparatörsjobb i Bjuv
2026-07-13
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Vi söker en erfaren bilmekaniker
Vi söker nu en självgående och engagerad bilmekaniker till vår verkstad.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som bilmekaniker.
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för hela arbetsprocessen.
Har goda kunskaper inom service, felsökning, reparationer och diagnostik.
Är noggrann, lösningsorienterad och har ett högt kvalitets tänk.
Erfarenhet av flera bilmärken är ett krav.
Vi erbjuder:
Trygg anställning med kollektivavtal.
Arbetstider enligt överenskommelse.
Lön enligt kollektivavtal.
En arbetsplats med varierande arbetsuppgifter, moderna verktyg och möjlighet att utvecklas tillsammans med företaget.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att höra av dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: leart_04@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LH cars & Service AB
(org.nr 559590-4086) Jobbnummer
10001673