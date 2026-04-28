Fordonslackerare/Slipare - Karlskrona

Intelligent Repair Solutions Sweden AB / Lackerarjobb / Karlskrona
2026-04-28


IRS Sweden AB är ett dotterbolag till tyska IRS Holding GmbH och är marknadsledare i Europa inom billackering. Förutom verksamhet i Sverige så har man även anläggningar i Tyskland, England, Danmark och Belgien. IRS Sweden AB har i dagsläget 21 anläggningar i Sverige.
Mer info om företaget finns på www.irs-group.se

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en person för arbete vid vår anläggning i Karlskrona. I de huvudsakliga arbetsuppgifterna ingår det att slipa och lackera bilar och lösa delar. Andra förekommande arbetsuppgifter ingår också i arbetet. Vi använder oss av PPG/NEXA som material.

Utbildning och erfarenhet
Du bör ha god kompetens inom området med samtliga moment som ingår i arbetet (slipning, lackera, efterjustera).
Man bör vara stresstålig då man ska ha förmågan att arbeta i ett högt tempo kombinerat med en hög kvalitet på sitt arbete. Därför ska du ha erfarenhet av billackering. Vi ser också att man är en positiv person som förstår värdet av att ge hög service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För ytterligare frågor kontakta vår platschef Andreas Lönnqvist 070-961 17 11
Skriv Karlskrona i ämnesraden på din ansökan.
Vi har kollektivavtal och lyder under lackavtalet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: hr@irs-group.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Karlskrona".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Intelligent Repair Solutions Sweden AB (org.nr 556844-7956), https://se.irs-group.com/
Silvervägen 5 (visa karta)
371 50  KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Platschef
Andreas Lönnqvist
andreas.lonnqvist@irs-group.se

Jobbnummer
9880769

