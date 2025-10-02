Fordonslackerare / Bilplåtslagare
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vinsta Bilskadecenter AB i Stockholm
Vi söker en erfaren fordonslackerare och plåtslagare
Är du en skicklig fordonslackerare och plåtslagare med minst fem års erfarenhet? Vi letar efter dig som är driven, tar initiativ och arbetar självständigt.
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Självgående med stort ansvarstagande
Kommunikativ och har god social förmåga
Hos oss får du arbeta i en dynamisk och professionell miljö där vi värdesätter teamwork och kvalitet.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
jobb@vinstabilskadecenter.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LACK2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinsta Bilskadecenter AB
(org.nr 559050-0178)
Förrådsgränd 9 (visa karta
)
162 50 VÄLLINGBY Kontakt
Amir Fayzulaev jobb@vinstabikskadecenter.se 0722644400 Jobbnummer
9536403