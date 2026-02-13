Fordonsinstruktör
Region Östergötland / Gymnasielärarjobb / Linköping
2026-02-13
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp. Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordons- och transportprogrammets transportinriktning samt Fordon och Transportprogrammets transportinriktning till Yrkesförare och riksrekryterande transportinriktning till Bärgningsförare. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en fordonsinstruktör som i samarbete med transportutbildningens personal kan planera och genomföra undervisning praktiskt i vår fordonsverkstad. Du ska kunna utbilda våra blivande lastbilschaufförer i grundläggande fordonsteknik. Där ingår det tvätt, service, underhåll och enklare reparationer i verkstaden fyra dagar i veckan med årskurs 1. Du ansvarar även för service och enklare reparationer av skolans fordon och släpkärror en dag per vecka. Du ska även kunna ha eget ansvar för transportutbildningens verkstad och dess undervisningsmaterial. Du ska inte vara främmande för att lära dig att arbeta i digitala miljöer. Du ingår i transportutbildningens arbetslag och deltar aktivt i arbetslagets utvecklingsarbete och därför kunna arbeta bra med andra människor, lyssna och kommunicera. Du ska även delta på arbetsplatsmöten, personalmöten, fortbildning och på olika marknadsföringsaktiviteter. Du ska aktivt arbeta för skolans värdegrund och genom samverkan med skolans övriga personal bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt.
Arbetsgrupp
Du kommer att tillhöra Transportenheten som har åtta lärare, åtta instruktörer, två mentorer, två elevassistenter och en enhetschef.
Om dig
Vi söker dig med goda kunskaper och ett brinnande intresse för fordonsteknik, tvätt, service, underhåll, enklare reparationer. Det viktiga är att du vill dela med dig av dina kunskaper och kunna motivera eleverna. Du ska kunna utveckla den praktiska undervisningen och hitta nya idéer för att få eleverna att nå sina mål. Erfarenhet av arbete med ungdomar är önskvärt även om det bara är på ideell nivå. Meriterande är att du har erfarenhet från verkstadsarbete med personbil och/eller lastbil. B-körkort är ett krav och det är meriterande om du har C-kort. Du får gärna ha intresse av att senare utbilda dig vidare till fordonslärare.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kan leda, engagera och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom ditt ämnesområde. Ha förmåga att leda grupper och individer samt förmåga att förmedla kunskap. Du tycker om att arbeta med ungdomar vilket innebär att du är utåtriktad och socialt aktiv, tycker om att skapa kontakter och underhåller relationer. Du ska kunna kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Viktigt är också att kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och sätta upp och hålla tidsramar. För att kunna hjälpa alla elever är det även viktigt att du är lugn, stabil och kontrollerad i pressade situationer. Du ska kunna fatta snabba beslut i olika situationer i arbetet med elever, ta egna initiativ och uppnå goda resultat. Du ska kunna vara kreativ och komma med nya idéer för att kunna öka kvalitén på utbildningen. Tjänsten på transportutbildningen förutsätter att du kan samarbeta bra med andra människor, lyssna, förstå och föregå som ett gott exempel.
Ansökan och anställning
Provanställning på 6 månader kan eventuellt komma att tillämpas. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Enhetschef Helena Jaeger helena.jaeger@regionostergotland.se 013-227934
