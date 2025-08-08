Fordonsförare
2025-08-08
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Transportenheten inom infrastruktur- och serviceförvaltningen samordnar entreprenad- och transporttjänster till kommunens verksamheter. Vi hjälper bland annat med sandning, plogning, sopning, frakta blommor och material, slam- och spolsugning och mycket annat. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Nu söker vi en fordonsförare som ska köra både lastbil och hjullastare. Du kommer till stor del att arbeta självständigt men även tillsammans med andra yrkesgrupper.
Arbetsuppgifterna varierar, uppdragen utförs till stor del åt förvaltningens verksamheter gata och park. Förekommande arbetsuppgifter kan vara snöröjning, sandning, vattning, klippning, justering, materialtransporter mm.
Under vintersäsongen ingår beredskapstjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning samt C-körkort, Yrkeskompetensbevis (YKB), arbete på väg och utbildningsbevis för hjullastare anläggning.
Erfarenhet inom yrket och utbildningsbevis för kran är meriterande.
Som person är du kvalitetsmedveten, problemlösare, flexibel och självständig. Eftersom arbetet innebär en hel del kundkontakter bör du ha ett professionellt bemötande, vara serviceinriktad samt ha lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Arbetet kräver att du är uthållig och har en god fysik och hälsa.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
