Fordonsansvarig sökes till Humana

2025-09-17
Vill du ha en nyckelroll i att driva och utveckla vår fordonsflotta? Hos oss på Humana får du chansen att kombinera ditt fordonsintresse med en viktig samhällsinsats. Vi söker dig som vill bidra till både ekonomiska och miljömässiga mål genom att ansvara för vår fordonsförvaltning. Här blir du en del av ett värderingsstyrt företag som sätter engagemang, glädje och ansvar i första rummet - och du får arbeta nära verksamheten i en roll som verkligen gör skillnad.
Som fordonsansvarig hos oss på Humana blir du vår expert och spindeln i nätet för allt som rör våra fordon. Du kommer att tillhöra ett mindre team men är ensam i din roll, vilket innebär ett stort ansvar men också stora möjligheter att påverka.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för den dagliga driften och hantera inkommande frågor via mejl och telefon
Administrera inköp, leasing, underhåll, reparationer och avyttring av fordon
Vara kontaktperson mot leverantörer, leasingbolag och övriga intressenter
Följa upp kostnader, driftstatistik och miljöutsläpp i vårt fordonssystem
Säkerställa efterlevnad av Humanas bilpolicy och relevanta lagkrav
Löpande arbeta med att utveckla processer och rutiner avseende fordonshantering
Delta i olika projekt kopplade till utvecklingen av Humanas fordonsflotta
Tjänsten är en heltidstjänst, tillsvidare med sex månaders provanställning och start enligt överenskommelse, som senast i januari 2026. Placeringsort är Humanas kontor i Örebro, men för rätt person kan även placering på vårt Stockholmskontor vara aktuellt.
Vem är du?
För tjänsten som fordonsansvarig krävs att du:
Har god administrativ förmåga och erfarenhet av att hantera många parallella uppgifter
Har goda kunskaper att arbeta i Excel
Har teknisk kunskap om fordon och kan bedöma servicebehov, reparationer och kostnadsförslag
Det är även meriterande om du:
Har kunskap om skatteregler och lagar för företagsfordon på både svensk nivå och EU-nivå
Har kunskap om att arbeta med pivottabeller
För att trivas i rollen tror vi att du är en kommunikativ person som är bra på att skapa struktur och hålla ordning, även när det är många saker på gång samtidigt. Du är trygg i att fatta beslut och vågar stå för dem, samtidigt som du gillar att samarbeta och vara en hjälpande hand för verksamheten. Du tycker om att arbeta självständigt med en bred variation av operativa uppgifter men är också nyfiken på att axla mer strategiska uppgifter i framtiden. Vidare ser vi att du har en god förståelse för siffror samt en vilja att lära mer om TCO-beräkningar (Total Cost of Ownership) och bruttolöneavdrag. Dessutom har du affärsförståelse och ett intresse av att kostnadsoptimera och bidra till Humanas ekonomiska och miljömässiga mål.
Vad händer nu?
Vi går igenom ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte - skicka in din ansökan redan idag om du vill bli en viktig del av Humanas resa!
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till Humanas inköpsansvarig Katariina Liiri, katariina.liiri@humana.se
, +46 76-772 53 50.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
