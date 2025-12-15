Förbundsdirektör
2025-12-15
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Dorotea
Vill du vara med och utveckla och förvalta en organisation i förändring och samtidigt säkerställa hög kvalitet i utbildningen? Vi söker en förbundsdirektör som vill leda, utveckla och forma framtidens gymnasieskolor och vuxenutbildning i Jämtlands län och göra verklig skillnad för elever, medarbetare och samhället.
Om rollen:
Som förbundsdirektör blir du förbundets högsta tjänsteperson och en central kraft i att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamheten på uppdrag av direktionen. Du ansvarar för att ta fram välgrundade beslutsunderlag, verkställa direktionens beslut och säkerställa att förbundets styrning, uppföljning och organisation fungerar på ett professionellt och hållbart sätt. Du förväntas förvalta och vidareutveckla organisationen i en tid av förändring och har vana att leda verksamheter genom utvecklingsprocesser och förändringsarbete.
I rollen ingår att:
Säkerställa att förbundets principer för styrning, ledning, uppföljning och kontroll följs.
Leda och ansvara för verksamheten enligt den organisation som direktionen fastställt.
Hålla direktionens ordförande informerad om drift, utveckling och viktiga frågor i verksamheten.
Fatta beslut i ärenden utifrån förbundets delegationsordning.
I samverkan med direktionen driva arbetet med att förbättra måluppfyllelsen samt utveckla och effektivisera organisation och arbetssätt.
Säkerställa hög kvalitet i utbildningen och främja ett systematiskt kvalitetsarbete som bidrar till långsiktiga och hållbara resultat.
Närvara vid direktionens sammanträden och presidieberedningar.
Omvärldsbevaka och identifiera frågor av betydelse för förbundets verksamhet och framtida uppdrag.
Representera förbundet i relevanta sammanhang utifrån förbundets uppdrag/Representera förbundet i externa sammanhang och skapa goda relationer med samarbetspartners och myndigheter.
Skapa goda relationer och en öppen dialog med elever, vårdnadshavare, medarbetare och samhället i övrigt.
Vi ser att du som söker har:
Du har en relevant universitet-/högskoleutbildning, gärna med inriktning mot skola/utbildning eller motsvarande som bedöms likvärdigt av arbetsgivaren.
Dokumenterad arbetslivserfarenhet från skolvärlden. Det är meriterande med erfarenhet från gymnasiet och gärna på ledande nivå.
Vana att arbeta i en politiskt styrd organisation och förståelse för hur politiska beslut påverkar verksamheten.
Erfarenhet av ledarskap och strategiskt arbete, gärna i olika typer av organisationer eller nivåer.
Relevant nätverk inom skolans värld är meriterande och kan bidra till framgång i rollen.
Rektors- och/eller skolchefsutbildning är meriterande.
B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är flexibel och lösningsfokuserad, med ett stort engagemang för skolans utveckling och människorna i den. Du är närvarande och tillgänglig på skolorna, har ett uppriktigt intresse för både elever och medarbetare och trivs med att synas i olika sammanhang. Som ledare skapar du förutsättningar och undanröjer hinder för för andra att lyckas. Du är trygg, kommunikativ och skapar tillit i organisationen. Du har förmågan att fatta tydliga beslut och driva dem i praktiken samtidigt som du inspirerar och motiverar andra att följa med i förändring och utveckling.
Om Jämtlands gymnasieförbund
Jämtlands Gymnasieförbund består av de kommunala gymnasieskolorna, anpassad gymnasieskola samt viss vuxenutbildning. Förbundets uppdrag är att tillhandahålla och ansvara för medlemskommunernas gymnasiala utbildningar. Medlemskommunerna är Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund. Vi har idag cirka 4000 studerande och 630 anställda. Jämtlands Gymnasieförbund är en rutinerad leverantör av utbildningar med lång erfarenhet inom utbildningsområdet med en stabil värdegrund och flexibel organisation. Förbundet är organiserat i fyra rektorsområden samt ett förbundskansli. Vi leds av en politiskt tillsatt direktion och har en ledningsgrupp bestående av Förbundsdirektör, ekonomichef, HR-chef, planeringschef, elevhälsochef och områdeschefer.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup och du visar intresse för tjänsten via onepartnergroup.se. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med:Pontus Andersson, Rekryteringskonsult OnePartnerGroup 063-19 43 34. Elina Nyström, Konsultchef/kandidatansvarig OnePartnerGroup 063-19 43 31.När du har visat ditt intresse matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.
