Förbättringsdriven Tekniker
2026-02-10
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
, Ockelbo
, Söderhamn
, Sigtuna
, Upplands Väsby
Brinner du för teknik, problemlösning och att driva utvecklingsprojekt? Vill du vara en del av ett starkt team som utvecklar framtidens produktion hos en av Sveriges ledande fönstertillverkare? Då kan du vara den vi söker!
Din roll
Som Tekniker driver och deltar du i förbättringsprojekt och nyinvesteringar. Du arbetar med avancerad utrustning, kravspecifikationer, kvalitetskontroll och design av allt från HMI till robothantering. Du är även en viktig kontakt mot våra leverantörer.
Utvecklas hos oss
Hos oss får du fördjupa dig inom robotprogrammering, PLC, styrsystem (MES) och andra moderna tekniska lösningar. På vår anläggning i Edsbyn arbetar cirka 650 kollegor med kvalitet och hållbarhet i fokus.
Vem är du?
Du är en initiativtagande problemlösare som trivs både i team och i egna projekt. Säkerhet och god kommunikation är självklart för dig.
Bakgrund
Du har erfarenhet från tekniskt arbete eller en relevant utbildning inom automation/teknik. B-körkort krävs och du behärskar svenska och engelska. Resor inom koncernen förekommer. Erfarenhet av exempelvis Codesys, Fanuc/ABB-robotar, Beckhoff, HMI eller Siemens S7 är meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 15 mars 2026. Urval sker löpande.
Svenska Fönster är en del av Dovista-koncernen med cirka 6 000 anställda och tillsammans är vi den ledande leverantören av fasadfönster och ytterdörrar i Europa med tydliga varumärken och stark lokal förankring. Koncernen ägs av VKR-koncernen - ett danskt familje- och stiftelseägt företag med cirka 19 000 anställda i ett 40-tal länder. Dovistas organisation i Sverige består idag av tre varumärken; Svenska Fönster, Mockfjärds Fönster och Velfac, med en sammanlagd omsättning på ca 2 miljarder och ca 650 anställda.
Vi har redan beslutat om vår rekryteringsprocess och annonsering, vi undanber oss därför vänligen men bestämt samtal från rekryterings- och annonseringsföretag. Ersättning

Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Fönster AB
(org.nr 556064-8429), https://svenskafonster.se/ Kontakt
Teknikchef
Daniel Hanning daniel.hanning@svenskafonster.se 0271-29476 Jobbnummer
9734923