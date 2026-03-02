Förare / Hantverkare
Lemon Hosting AB / Fordonsförarjobb / Solna
Vi söker förare & allt-i-allo till våra Airbnb-lägenheter
Vi söker nu en pålitlig och flexibel förare som kan hjälpa oss med transporter och enklare praktiska uppgifter kopplade till våra Airbnb-lägenheter i Stockholm.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Köra sängkläder och påfyllningsartiklar från vår lokal till lägenheterna
Hämta smutstvätt och köra tillbaka till lokalen för tvätt
Vid behov köra gäster till och från Arlanda
Hjälpa till med enklare reparationer och praktiska uppgifter i lägenheterna
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Är trygg bakom ratten och van att köra i centrala Stockholm
Är ansvarstagande, lösningsorienterad och flexibel
Gärna är händig och kan fixa enklare saker (t.ex. byta lampor, montera, smålagningar)
Vi erbjuder:
Flexibelt arbete
Varierande arbetsdagar
Möjlighet till fler timmar för rätt person
Låter det som något för dig? Skicka CV samt en kort presentation om dig själv och din tillgänglighet till aleksandra@holidayrentalinsweden.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: aleksandra@holidayrentalinsweden.com Arbetsgivare Lemon Hosting AB
(org.nr 559475-1249)
Karlbergs Strand 15
)
171 73 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9771272