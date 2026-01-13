Förändringsledare verksamhetsutveckling
A-Talent Tech Management Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Talent Tech Management Sweden AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi söker nu en konsult åt vår kund inom en större organisation med omfattande och pågående förändringsinitiativ. Kundens etablerade verksamhetsutvecklingsfunktion får idag fler interna förfrågningar om stöd inom förändringsledning än vad som kan tillgodoses med befintliga resurser. Därför finns behov av en eller flera erfarna resurskonsulter som kan förstärka inom området förändringsledning.
Uppdraget innebär att du verkar i olika typer av verksamhetsuppdrag, med varierande komplexitet, omfattning och karaktär. Förutom att bidra operativt i pågående initiativ förväntas du även stötta organisationen i arbetet med att öka kunskap, förståelse och kompetens inom förändringsledning - och därmed stärka den övergripande förmågan att driva förändring.
Den mottagande funktionen har ett övergripande funktionsansvar för förändringsledning och verkar som en strategisk, styrande och stödjande enhet. Arbetet sker i nära samverkan med verksamheten och omfattar utvecklingsarbete samt samordning, förvaltning och utveckling av gemensamma arbetssätt, metoder och verktyg. Funktionen arbetar bland annat inom områdena:
Projekt-, uppdrags- och förändringsledning
Processtyrning och verksamhetsarkitektur
Portfölj- och projektstyrning
Förvaltningsledning
Uppdraget präglas av ett helhetsperspektiv på organisationsnivå.
Roll och ansvarSom förändringsledare leder du individer, grupper och delar av organisationen genom förändring. Du arbetar ofta inom ramen för projekt eller uppdrag och kan parallellt verka i ett eller flera initiativ. Uppdraget kan även omfatta roller som workshopledare, uppdragsledare eller projektledare.
För att lyckas behöver du kunna arbeta självständigt och ta ett tydligt ansvar för att driva förändringsarbetet på både taktisk och operativ nivå. Du ansvarar för att planera och genomföra aktiviteter inom förändringsledning - själv eller genom andra.
Du arbetar nära projektledare och/eller beställare, vilket ställer krav på hög kommunikativ förmåga och tydlighet kring ansvar, leverabler och gränsdragningar mellan olika roller.
ArbetsuppgifterUppdraget kan omfatta följande komponenter, där listan kan komma att utökas under avtalets löptid:
Stödja beställare, chefer och verksamhet i att driva förändringsarbetet mot uppsatta mål och identifierade effekter
Planera arbetet samt ta fram och förankra underlag såsom övergripande förändringsplan, påverkansanalys och intressentkartläggning
Leda och styra förändringsprocessen, inklusive genomförande av operativa aktiviteter
Arbeta nära program-, projekt- och uppdragsledning samt kommunikatör där sådan finns
Genomföra presentationer, workshops och liknande insatser för att stärka kompetensen inom förändringsledning i verksamheten
Detta är ett konsultuppdrag för dig som vill bidra till verklig och hållbar förändring i en komplex organisation - och som har förmågan att omsätta strategi till praktisk handling.
Låter det intressant? Skicka din ansökan redan idag. Vid frågor kontakta Johanna Nilsson, johanna.nilsson@atalent.se Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143), https://www.atalenttech.se/ Arbetsplats
A-Talent Tech AB Jobbnummer
9681176