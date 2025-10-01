För omgående anställning 60%
2025-10-01
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Mjölby
För omgående anställning!!!
Vi växer - Norrköping Allstäd AB söker nya stjärnor till vårt team!
Norrköping Allstäd AB är ett växande företag inom städbranschen som sätter kvalitet, pålitlighet och kundnöjdhet i första rummet. Just nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med på vår resa!
Tjänsten är på 90% med möjlighet till mer för rätt person.
Vi söker dig som:
• Är noggrann, punktlig och ansvarsfull
• Har ett öga för detaljer och brinner för att göra ett bra jobb
• Kan arbeta självständigt såväl som i team
• Har B-körkort
• Erfarenhet av städning är ett plus - men rätt inställning är viktigast!
Vi erbjuder:
• Ett härligt arbetsklimat med kollegor som stöttar varandra
• En tjänst på 90% med trygga anställningsvillkor
• Utbildning och upplärning vid behov
• Kollektivavtalsenliga villkor
Vill du bli en del av Norrköping Allstäd? Skicka din ansökan till ansokan@norrkopingallstad.se
eller ring oss på 0761 162162 för mer information.
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi skinande resultat!
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: ansokan@norrkopingallstad.se
Detta är ett deltidsjobb.
Mathilda Jungstedts Gata 13
603 76 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sebastian Demir
info@norrkopingallstad.se
0761162162
