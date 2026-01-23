Food Co-Worker, Ikea Kalmar
2026-01-23
Vi söker nu nya fantastiska medarbetare till IKEA Food Kalmar, 8h/vecka tillsvidare, med arbete helger samt någon eller några vardagar i veckan.
Som person är du självgående, ödmjuk och viljestark. Du tar ansvar för att leda dig själv genom dagen och anpassar dig snabbt när förutsättningarna förändras. Med din förmåga att skapa gemenskap, engagemang och energi omkring dig bidrar du till en positiv atmosfär både för kollegor och kunder. Med ett professionellt och entusiastiskt bemötande levererar du kundmöten i världsklass - oavsett om det är i Restaurangen, Bistron eller Matbutiken. Du har lätt för att prioritera, växla mellan uppgifter och behålla fokus även när tempot är högt. För dig står kunden alltid i centrum, och du ser till att varje möte blir personligt, smidigt och minnesvärt.
Vi söker dig som:
• har en stark känsla för kundservice och kundbemötande.
• är noggrann och har ett gott sinne för ordning och reda.
• har ett stort engagemang, en vilja att ta ansvar och ett mod att ta egna initiativ.
• har förmågan att prioritera och organisera arbetet för att utnyttja tiden på bästa sätt.
• vill arbeta i team och är duktig på att samarbeta och vara flexibel.
• trivs med och gillar att arbeta fysiskt och inte är rädd för att kavla upp ärmarna och hugga i på jobbet, då arbetet kräver en hel del tunga lyft i ett högt arbetstempo.
• har tidigare erfarenhet inom restaurangkök via studier eller arbete.
DAGLIGA UPPGIFTER
Denna tjänst erbjuder dig arbete på någon eller fler av de olika delarna inom IKEA FOOD, med fokus på samarbete i ett högt tempo. Vi förväntar oss också att du har en vilja och ambition att utvecklas med oss inom IKEA Food.
I Matbutiken och i vår Bistro bemannar du bland annat kassan, förbereder och serverar mat samt fyller på med varor.
I kundrestaurangen ingår arbetsuppgifter som att bemanna kassan och disken samt att säkerställa att restaurangen ger ett inbjudande intryck för våra gäster.
I kökets arbetsuppgifter ingår förberedelse och tillagning av varm och kall mat samt servering i vår serveringslinje.
Oavsett arbetsområde är det av stor vikt att hålla rent och snyggt runt omkring dig och att överträffa kundens förväntningar genom att leverera en fantastisk upplevelse varje dag, varje gång. I arbetsuppgifterna ingår även utförandet av egenkontroll inkluderande städning och kvalitetssäkring - allt för att säkerställa att råvaru- och livsmedelshanteringen sker enligt IKEAs koncept och livsmedelslagen.
Ansök nu!
Tjänsterna är tillsvidare på 8h/v med 6 månaders provanställning och med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
För att vara aktuell för en anställning hos oss ska du vara inne på ditt 18.e år.
Anställningen innebär arbete på helger samt någon eller några vardagar/kvällar i veckan beroende på kontraktsmått. För att vara aktuell för den här tjänsten förväntas du kunna jobba mer under sommarperioden på ett ökat kontrakt. Det kan förekomma fler helger än varannan helg.
Dessa kontraktsmått är ett perfekt extraarbete att kombinera med flexibla studier eller annan deltidssysselsättning.
Låter detta som en utmaning för dig? Då är vi intresserade av att veta mer om dig och varför du är intresserad av tjänsten hos oss på IKEA FOOD.
Sista ansökningsdag är den 6 februari, men urval sker löpande och rekryteringen kan komma att avslutas när vi har hittar rätt kandidater även om inte ansökningstiden gått ut, så vänta inte med din ansökan - ansök redan idag!
Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Senior Recruiter Úlrika Pétursdóttir: ulrika.petursdottir2@ingka.ikea.com
