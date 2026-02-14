Fönsterrenoverare med erfarenhet inom måleri
Kent Wiklund Bygg & Målerientreprenad AB / Målarjobb / Göteborg Visa alla målarjobb i Göteborg
2026-02-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kent Wiklund Bygg & Målerientreprenad AB i Göteborg
Wiklund Bygg- och Måleri är specialiserade på fönster- och fasadrenovering, med verkstad på Ringön i Göteborg. Vi arbetar främst med äldre byggnader och lägger stor vikt vid hantverk, kvalitet och hållbarhet. Nu söker vi en fönsterrenoverare med målerikompetens till vårt team.
Du har erfarenhet av måleri, exempelvis fasadmålning, fönstermåleri eller inomhusmålning. Du är trygg i att arbeta med linoljefärg alternativt har ett stort driv att lära dig. Tidigare erfarenhet av fönster- och fasadrenovering är meriterande men inget krav.
Hos oss blir du en del av ett företag med lång erfarenhet, stark gemenskap och en kultur som präglas av utveckling och nytänkande. Låter det intressant? Hör av dig!Publiceringsdatum2026-02-14Dina arbetsuppgifter
Renovering och restaurering av fönster
Fönstermålning
Fasadmålning med linoljefärg
Kittning och glasbytenKvalifikationer
Relevant erfarenhet inom måleri eller fönsterrenovering
Goda kunskaper i svenska
Yrkesstolthet, god samarbetsförmåga och positiv inställning
Yrkesbevis eller motsvarande är meriterande, men inget krav
Utbildning inom traditionellt måleri är meriterande, men inget kravSå ansöker du
Vi anställer löpande - sök redan idag!
Skicka CV och personligt brev till:jon.wiklund@wbmab.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jon.wiklund@wbmab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kent Wiklund Bygg & Målerientreprenad AB
(org.nr 556660-9748) Arbetsplats
Wiklund Bygg & Målerientreprenad AB, Jobbnummer
9742971