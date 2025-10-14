Fönsterrenoverare

Penslar & Fönster i Stockholm AB / Snickarjobb / Nacka
2025-10-14


Visa alla snickarjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Penslar & Fönster i Stockholm AB i Nacka

Penslar & Fönster i Stockholm arbetar med fönsterrenoveringar runt hela Stockholm, främst åt bostadsrättsföreningar och företagskunder.
Vi är i dagsläget 17 personer som arbetar och trivs bra ihop. Vi söker nu ett par medarbetare till som vill bli en del av vårt team och letar efter dig som:
Gärna har tidigare erfarenhet från att arbeta med fönsterrenovering
Är punktlig, pålitlig och plikttrogen och har lätt att skapa relationer.
Gillar att arbeta både självständigt och i grupp och håller med om att hålla en hög servicegrad är viktigt.

Vi ser gärna att du har erfarenheter av arbetsuppgifter så som slipning, träarbeten, glasning, målning.
Om du dessutom talar något av språken svenska, engelska, polska eller ukrainska så är det en fördel.
Hoppas att detta kan låta intressant och att du vill bli en av oss!
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: info@penslar-fonster.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Penslar & Fönster i Stockholm AB (org.nr 556534-2937), http://www.penslar-fonster.se
Stubbsundsvägen 3 (visa karta)
131 41  NACKA

Arbetsplats
Penslar & Fönster AB

Jobbnummer
9556909

Prenumerera på jobb från Penslar & Fönster i Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Penslar & Fönster i Stockholm AB: