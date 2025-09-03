Fönsterputsare
2025-09-03
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Är du duktig och har erfarenhet inom fönsterputs?
Vill du hjälpa oss att få våra kunders fönster rena och fina? Då kanske detta är något för dig?
Vi söker dig som är noggrann och har 1-2 års erfarenhet inom yrket.
Du ska ha körkort och behärska språket.
Vi har kollektivavtal och följer fackets regler.
Tjänsten är på 50-75%
Tjänsten börjar i mitten av september 2025-09-15 till 2025-11-14. (Kan förlängas om du är duktig.
vi söker främst manliga fönsterputsare. Men alla är välkomna att ansöka.
plus i kanten om du har egen bil.
märk ansökan med "fönsterputs'
Lycka till!
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: stadfirmafordig@hotmail.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönsterputs".
Detta är ett deltidsjobb.
541 30 SKÖVDE
För detta jobb krävs körkort.
Nilsson M Jobbnummer
