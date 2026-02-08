Fönster montör
Nyåker Montage & Fastighetsservice AB / Snickarjobb / Simrishamn Visa alla snickarjobb i Simrishamn
2026-02-08
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nyåker Montage & Fastighetsservice AB i Simrishamn
Nyåker Montage & Fastighetsservice AB söker medarbetare!
Vi har ett nära samarbete med Mockfjärds Fönster och monterar fönster, dörrar samt garageportar till slutkund.
Stämmer följande in på dig:
Noggrannhet med fokus på kvalitet.
Har en praktisk utbildning eller är självlärd med vana av att jobba med händerna, gärna genom egna renoverings- eller byggprojekt.
Trivs med fysiskt arbete och kan arbeta självständigt såväl som i team. Du som person är initiativtagande, ansvarstagande och har viljan att lära dig. Flexibel med arbetstider.
Känner du dig träffad?
Skicka en intresseanmälan till info@nyakerab.se
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: info@nyakerab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fönster Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nyåker Montage & Fastighetsservice AB
(org.nr 559341-4054) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anders Hammarlund Info@nyakerab.se 0723163916 Jobbnummer
9729596