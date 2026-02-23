Folkhälsoutvecklare, Lilla Edets kommun
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!
Vill du arbeta i en roll där du kan göra en verklig skillnad för alla åldrar i samhället? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-02-23Beskrivning
Folkhälsoarbetet är högt prioriterat inom kommunens hela organisation med ett övergripande målområde "Ökad hälsa och välbefinnande".
Fokusområden ligger inom folkhälsa, barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor, förskola och skola som hälsofrämjande arenor, våldsförebyggande arbete och äldres hälsa.
Vi söker en utvecklingsorienterad, framtidsinriktad och drivande folkhälsoutvecklare som vill leda folkhälsoarbetet framåt i Lilla Edets kommun. Du arbetar nära politiker, samarbetar med kommunens andra folkhälsoutvecklare och tillsammans med våra verksamheter, chefer och kollegor. Tjänsten är både strategisk och operativ och du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. En viktig del av tjänsten är också att effektivisera och utveckla processer.
Du kommer att leda och samordna insatser som syftar till att förebygga ohälsa och främja hälsa och livskvalitet bland barn, unga och vuxna. Tjänsten kommer att ha fokus på fysisk aktivitet, rörelseglädje och hälsosamma matvanor 2026 för att sedan utifrån övergripande lägesbild eventuellt skifta fokus till andra utmaningsområden inom folkhälsan där det behövs extra insatser under 2027-2028.
Målgruppen för arbetet är alla invånare i Lilla Edets kommun och anställda på Lilla Edets kommun. Uppdraget kommer att vara utveckling av befintliga insatser, implementering av nya insatser men också undersöka möjligheter och förutsättningar för olika insatser.
I tjänsten ingår processledning och projektledning både på strategisk och operativ nivå. Du förväntas initiera, leda och samordna projekt och insatser som främjar social hållbarhet och bidrar till att minska ojämlikheter och stärka folkhälsan i kommunen och regionen.Kvalifikationer
Du är engagerad, trygg och är bekväm i att leda andra. Du är lyhörd, har ett helhetstänk och kan hantera flera folkhälsoområden parallellt. Du har förmåga att entusiasmera, kommunicera och skapa värdefulla möten. Uppdraget innebär att du behöver vara en god relations- och brobyggare och aktivt samarbeta med olika aktörer och alltid för våra invånares bästa. Du har förmågan att omsätta vision till verklighet.
Vi lägger stor vikt vid ett tydligt, engagerande och förtroendeingivande förhållningssätt och med ett medledarskap med tillit som grund.
Ytterligare kvalifikationer:
- ha en relevant högskole- eller universitetsutbildning inom folkhälsa, socialt arbete eller annat område som vi bedömer som likvärdigt.
- ha erfarenhet av strategiskt arbete inom social hållbarhet och folkhälsofrågor och/eller drogförebyggande arbete.
- ha erfarenhet av att leda och samordna komplexa projekt, inklusive erfarenhet av att arbeta i nätverk och samverka med olika aktörer.
- ha förmåga att kommunicera tydligt och engagerande, både muntligt och skriftligt.
- ha erfarenhet från politiskt styrd organisation där kommunal verksamhet är meriterande.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tidsbegränsad projektanställning som pågår fram till och med 2028-12-31.
Är du den vi söker ger vi dig möjligheten att kliva på en spännande utvecklingsresa, där du är med och skapar god livskvalitet för alla våra kommuninvånare.
Hjärtligt välkommen med din ansökan!
