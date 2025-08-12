FOH Manager
Bli vår nästa FOH Manager på Apelberg Krogar!
Brinner du för service och vill ta nästa steg i din karriär? Vi söker en engagerad och energisk Front of House Manager som vill vara med och forma gästupplevelsen på våra omtyckta restauranger. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som är i början av din karriär, hungrig på att lära och redo att ta stort eget ansvar.
Vad innebär rollen?
Som FOH Manager blir du nyckeln till att våra gäster får en enastående upplevelse. Du kommer att ha ett helhetsansvar för Front of House, med fokus på att säkerställa att teamet har de bästa förutsättningarna för att leverera toppklassig service. Dina dagar kommer att vara varierande och innefatta allt från personalansvar till operativ uppföljning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda och utveckla teamet: Anställa, träna och motivera personal för att bygga ett ännu starkare och mer fantastiskt team.
Daglig drift: Följa upp restaurangens drift, säkerställa kvalitet både dag- och kvällstid.
Schemaläggning: Ansvara för effektiv schemaläggning.
Utbud och miljö: Arbeta med dryckesutbudet och se över behov av reparation och underhåll.
Samarbeten: Nära samarbete med köksmästaren och krögarna, samt medverka på driftsmöten.
Rapportering: Rapportera direkt till krögarduon.
Vem är du?
Vi letar efter dig som har ett par års erfarenhet från restaurangbranschen, gärna med servisvana. Du är administrativt lagd, en naturlig problemlösare och har en förmåga att se helheten ur ett gästperspektiv. Det viktigaste är inte lång erfarenhet eller formell utbildning, utan din energi, ditt driv och din vilja att lära dig mer om restaurangdrift.
Några års servisvana.
Administrativt lagd och detaljfokuserad, men kan också se helheten.
En driven problemlösare.
Behärskar svenska och engelska flytande i tal.
Grundläggande datorkunskaper.
Full av energi och viljan att påverka!
Drivande med en passion för att inspirera teamet.
Erfarenheter av TRIVEC och CASPECO är meriterande
Om Apelberg Krogar
Apelberg Krogar är en restaurangkoncern som idag driver två populära restauranger i Stockholm: Bistro Rolf de Maré på Drottninggatan och PYTTIRIAN på Kungsgatan. Vi satsar på kvalitet till rätt pris, lokal charm och en familjär atmosfär som lockar både stamgäster och besökare från hela världen. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat gäng i en redan etablerad krogmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
Månadslön enligt överenskommelse och tjänstemannaavtal.
Stort inflytande över ditt eget schema - vi ser gärna att du fördelar din arbetstid över luncher, kvällar och helger.
Möjligheten att arbeta med en väletablerad verksamhet och ett fantastiskt team.
Frihet att ta dina idéer från tanke till handling.
Vara en del av den dagliga driften och påverka dina ansvarsuppgifter.
Intervjuer och anställning sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
SKICKA DIN ANSÖKAN TILL:jobba@apelbergkrogar.com
Märk ansökan FOH MANAGER i ämnesraden.
