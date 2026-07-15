Foajévärd på Cirkus
Cirkus Venues AB / Vaktmästarjobb / Stockholm Visa alla vaktmästarjobb i Stockholm
2026-07-15
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Cirkus är en händelserik arbetsplats där dagen kan börja med en frukostföreläsning, övergå till galamiddag och sedan avslutas med en efterfest. Dagen efter bjuder kanske på en barnföreställning på ena scenen och en konsert på den andra. Eller varför inte en humorföreställning?
Cirkus är ett tillhåll för roligheter, samkväm och oliktänkande. Vår ambition är att skapa extraordinära, udda och oväntade upplevelser, oavsett om du kommer hit för en konsert, en middag eller bara en kopp kaffe. Hos oss ska du kunna känna dig som en del av vår gemenskap eller kunna vara i fred - ta med din förlängda familj eller komma själv. Hit kan du komma om du vill fly från verkligheten, uppleva något extra eller om du bara vill vara dig själv en stund.
Många gäster ser fram emot att besöka Cirkus i höst och vinter, vi söker därför nya foajévärdar med ett genuint intresse för människor, möten och upplevelser som kan komplettera vårt team!
Hur ser din arbetsdag ut?
Som en del av foajéteamet arbetar du i kärnan av verksamheten och har verkligen chansen att göra intryck på våra gäster. Våra ansvarsområden är garderob, biljetthantering i dörr, renhållning av gästutrymmen, viss pausservering samt allmän service gentemot gästerna.
Du är även behjälplig i restaurangen med diverse arbetsuppgifter så som att stötta servitriser/servitörer med servering, plocka disk, duka m.m.
Merparten av dina arbetspass kommer att förläggas på kvällar och helger.
Vem trivs här?
Vi söker dig som kan arbeta kvällar, helger och ibland dagtid. Mängden pass varierar och vi tror att det passar perfekt för dig som vill arbeta vid sidan av exempelvis studier.
Det viktigaste för tjänsten är inte att du har tidigare arbetslivserfarenhet utan vi lägger stor vikt på din personlighet och inställning. Det är däremot mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba inom service, evenemang eller servering.
Du trivs i en stundtals fartfylld miljö där arbetsuppgifterna varierar och där du får chans att möta andra människor. Du gillar att jobba tillsammans med ett team och har lätt för att samarbeta men du vågar också ta egna initiativ. Du har ett genuint intresse för service, är engagerad och gillar att leverera något alldeles extra.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsplats i ständig rörelse, variation i vardagen samt ett glatt och fartfyllt team vid din sida!
Anställningsformen är enstaka dagar, under höst och vinter 2026.
Kollektivavtal och bra förmåner är en självklarhet för oss!
Är du intresserad?
Skicka in din ansökan till oss. Rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Cirkus Arena är en del av Miramis, en koncern med hotell, restauranger och arenor i Italien och Sverige. Det vi bygger handlar om upplevelser och möten. Vi tror att glädje kan uppstå i många olika sammanhang – på en rockkonsert, under en kvällspromenad, vid en minnesvärd middag eller i ett oväntat möte i en liten fiskeby. Vi utvecklas genom att lyssna – på gäster och medarbetare – och genom att förstå platsens historia och arv. Det finns inga lösningar som passar alla. Varje plats, varje gäst och varje dag är unik.
I dag äger Miramis fem fastigheter längs södra Toscanas kust och äger eller driver ytterligare fyra i Stockholm. Det som förenar dem är kopplingen till platsen. Varje projekt bär på ett socialt och kulturellt arv som vi bygger vidare på – med kreativ energi, samtida design, lokalt engagemang och ett hållbart sätt att arbeta med gästfrihet.
För oss är hållbarhetstänk en självklarhet och något vi arbetar med aktivt i alla led. 2022 fick vi, tillsammans med våra vänner på Djurgården, den prestigefyllda utmärkelsen "Green Destination Award" av organisationen "Green Destinations". Detta på grund av det framgångsrika hållbarhetsarbete som Djurgården bedriver när det gäller bland annat miljö och klimat, kultur och tradition och social hållbarhet samt gästfrihet. Den här fina utmärkelsen ser vi som både ett kvitto och en inspiration att fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete framöver.
Här hittar du en video om Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8065786-2101583". Arbetsgivare Cirkus Venues AB
(org.nr 559036-8485), https://cirkusvenues.teamtailor.com
Djurgårdsslätten 43 (visa karta
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115 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Miramis Jobbnummer
10003507