Fmts Sofu Samband
Vill du bli samband officer på Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)? Har du genomfört värnplikt och har en akademisk examen? Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga och göra skillnad? Genom en särskild officersutbildning får du möjlighet att använda din civila examen som grund för att bli officer!
Att Sverige nu är allierad i Nato, rådande omvärldsläge och att FMTS nyligen blivit ett flygvapenförband ställer krav på nya förmågor inom ledningssystemområdet och där är du en viktig pusselbit. Din kompetens behövs för att bygga upp och utveckla FMTS inom sambands- och ledningssystem.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ubder din studietid kommer du vara anställd som kadett vid Försvarsmaktens tekniska skola. Du kommer genomföra en särskild officersutbildning (SOFU) vid Militärhögskolan Karlberg som är drygt en termin. Därefter fortsätter utbildningen med två terminer av verksamhetsförlagd utbildning på FMTS i Halmstad.
På FMTS kommer du inledningsvis arbeta som instruktör vid vår Gundutbildningsbataljon med utbildning av värnpliktiga stabs- och sambandssoldater mot krigsförband. Här kommer du fortsätta utvecklas genom utbildning och praktiska erfarenheter. Med tiden ser vi att du främst kompetensutvecklas inom ledning, samband och signalskydd för att svara mot Flygvapnets behov och förmågor.
KRAV
Kvalifikationer
• Akademisk examen (minst 180 HP) vid anställningstillfället inom område som av arbetsgivaren bedöms relevant
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
• Körkortsbehörighet B
• Genomförd svensk militär grundutbildning (GU, GMU) med gruppchefs- eller plutonchefsutbildningPubliceringsdatum2026-02-20Dina personliga egenskaper
Du har hög drivkraft och en problemlösande analysförmåga. Vi ser att du är strukturerad och flexibel med förmåga att arbeta i grupp men också självständigt samt leda och utveckla dina kollegor.
Arbetet kräver att du är uthållig och klarar såväl fysiska som psykiska påfrestningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetslivserfarenhet som GSS/K eller GSS/T
• Militär befattningsutbildning inom ledning och sambandErsättning
Fast lön vid anställningstillfället och fram till examen. Därefter tillämpas individuell lönesättning. Din tjänst kan innebära resor eller tjänstgöring på annan ort, både nationellt och internationellt.Övrig information
Uttagning sker löpande och innefattar bland annat test på Plikt- och prövningsverket. Antagningskrav för officer framgår av Plikt- och prövningsverkets hemsida. Anställning förutsätter även en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll.
Din ansökan ska innehålla CV, examensbevis (utdrag från LADOK eller motsvarande) från teknisk högskola/universitet och personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Vill du veta mer om tjänstgöringen på grundutbildningsbataljon, vänd dig till:
Sofia Jönsson, GU-bataljonen FMTS (nås via växeln 08-788 75 00)
Vill du veta mer om tester, uttagning och utbildning, vänd dig till:
Chef Rekryteringssektionen, Åsa Eriksson (nås via växeln 08-788 755 00)
Fackliga företrädare - nås via växeln 08-788 75 00
SACO: Nermina Dzanic
OFR-S: Roland Kramer
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Anders NorénSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-04
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
