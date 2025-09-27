Flyttstädare
Vi söker dig som vill arbeta som flyttstädare i Örebro!
Är du noggrann, flexibel och vill jobba på en arbetsplats där kvalitet och arbetsglädje går hand i hand? Hos oss på Virent blir du en del av ett team som behandlar dig som det proffs du är och som ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
Vad du får hos oss:
Fullt med timmar
Branschledande lön + bonusar
Utbildning, arbetskläder och tjänstebil
En arbetsgivare som följer upp, coachar och satsar på utveckling
Möjlighet att växa inom företaget
Vad jobbet innebär:
Du levererar flyttstädning av högsta kvalitet enligt våra checklistor
Du möter kunder i en viktig livssituation och gör skillnad i deras vardag
Du arbetar både självständigt och i team, med stöd från kollegor och arbetsledare
Du tar ansvar, är noggrann och håller vad du lovar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av städning, gärna flyttstädning
Har B-körkort
Förstår svenska eller engelska
Är noggrann, självgående och punktlig
Har personnummer och arbetstillstånd i Sverige
Varför Virent?
Vi bygger Örebros bästa arbetsplats inom hem- och flyttstädning. Vår kultur bygger på Service, Transparens, Ambition och Rolighet - vi kallar det att vara en STAR. Hos oss får du trygghet, uppskattning och möjlighet att utvecklas.
