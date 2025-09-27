Flyttstädare

Hirely AB / Städarjobb / Örebro
2025-09-27


Vi söker dig som vill arbeta som flyttstädare i Örebro!

Är du noggrann, flexibel och vill jobba på en arbetsplats där kvalitet och arbetsglädje går hand i hand? Hos oss på Virent blir du en del av ett team som behandlar dig som det proffs du är och som ger dig rätt förutsättningar att lyckas.

Vad du får hos oss:

Fullt med timmar

Branschledande lön + bonusar

Utbildning, arbetskläder och tjänstebil

En arbetsgivare som följer upp, coachar och satsar på utveckling

Möjlighet att växa inom företaget

Vad jobbet innebär:

Du levererar flyttstädning av högsta kvalitet enligt våra checklistor

Du möter kunder i en viktig livssituation och gör skillnad i deras vardag

Du arbetar både självständigt och i team, med stöd från kollegor och arbetsledare

Du tar ansvar, är noggrann och håller vad du lovar

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av städning, gärna flyttstädning

Har B-körkort

Förstår svenska eller engelska

Är noggrann, självgående och punktlig

Har personnummer och arbetstillstånd i Sverige

Varför Virent?

Vi bygger Örebros bästa arbetsplats inom hem- och flyttstädning. Vår kultur bygger på Service, Transparens, Ambition och Rolighet - vi kallar det att vara en STAR. Hos oss får du trygghet, uppskattning och möjlighet att utvecklas.

Ansök redan idag, det tar max 1 minut!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Virent AB

Jobbnummer
9529732

