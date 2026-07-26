Flyttpersonal - Helsingborg

Niklassons Flytt AB / Budjobb / Helsingborg
2026-07-26


Visa alla budjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Niklassons Flytt AB i Helsingborg

Vi söker nu flyttpersonal till Helsingborg.
Är du redo för en utmaning inom flyttbranschen? Vi söker engagerade och pålitliga medarbetare som vill bli en del av vårt professionella team. Här får du möjligheten att utvecklas inom ett företag som värderar kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet samtidigt som vi tar hand om våra medarbetare.
Varför välja Niklassons flytt?
Utvecklingsmöjligheter - Vi satsar på kontinuerlig utbildning och ger dig chansen att växa i företaget.
Stark gemenskap - Bli en del av ett sammansvetsat team där vi alltid stöttar varandra.
Trygg arbetsmiljö - Vi värnar om säkerhet och erbjuder moderna hjälpmedel och utrustning.
omväxlande arbetsdagar - varje uppdrag är unikt och ger en varierad arbetsmiljö.

Vi söker dig som:
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Har en positiv attityd och god samarbetsförmåga.
Trivs med fysiskt arbete och har god kondition.
Har B-körkort (meriterande, men ej krav)

Vill du bli en del av oss? Skicka in din ansökan redan idag. Vänligen ange namn, ålder och bostadsort.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: info@niklassonsflytt.se

Arbetsgivare
Niklassons Flytt AB (org.nr 559545-3779), https://www.niklassonsflytt.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Anton Niklasson
info@niklassonsflytt.se
0760226056

Jobbnummer
10011659

Prenumerera på jobb från Niklassons Flytt AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Niklassons Flytt AB: