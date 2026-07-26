Manlig assistent Poolare sökes
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-26
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolarna Assistans AB i Örebro
, Hallsberg
, Nora
, Nacka
, Finspång
eller i hela Sverige
Vår kund söker ytterligare en assistent till sitt team. Assistenten ska vara fysiskt stark, lyhörd och noggrann och intiativrik.
Tjänsten startar med en timanställning och men med goda möjligheter till förlängning med tillsvidareanställning.
Kunden har IF och en CP skada. Han sitter i rullstol/permobil och behöver stöd och hjälp med all omvårdnad, vardagliga rutiner, aktiviteter, träning och kommunikation.
Han är en social kille som gillar att vara där det händer saker, gillar allt som går tokigt, intresserad av bussar, promenader och bad.
Arbetstiderna är varierande dag, kväll, helg.
Låter detta intressant är du välkommen att skicka in personligt brev och CV till malin@poolarna.se
Intervjuer sker fortlöpande.
Innan anställning ska referenser lämnas och utdrag från belastningsregistret uppvisas.
Om Poolarna Assistans
Poolarna Assistans är det lilla familjära assistansbolaget som finns där för dig som kund, anhörig och assistent. Vi har kollektivavtal inom Vårdföretagarna Almega, vilket ger dig som assistent trygghet och förmåner. Hos oss är du inte bara en anställd – du är en värdefull del av vår gemenskap. Tillsammans gör vi skillnad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: malin@poolarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örebro2026". Arbetsgivare Poolarna Assistans AB
(org.nr 556641-9197), https://www.poolarna.se/ Arbetsplats
Poolarna Assistans Kontakt
Kundansvarig
Malin Wernersson malin@poolarna.se Jobbnummer
10011626