Flyttpersonal - Bohags- och flyttbilsförare

Max Flytt och Städ AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2025-12-07


Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Max Flytt och Städ AB i Helsingborg

Max Flytt & Städ AB är en flyttfirma som erbjuder högkvalitativa flyttjänster för privatpersoner och företag. Nu söker vi engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill vara med att utföra våra uppdrag.

Publiceringsdatum
2025-12-07

Dina arbetsuppgifter
Som flytt medarbetare hos oss kommer du att:
• Packa och skydda kunders ägodelar för säker transport.
• Lasta och avlasta flyttbilar på ett effektivt och säkert sätt.
• Transportera möbler och andra tillhörigheter till kundens nya adress.
• Montera och demontera möbler vid behov.
• Säkerställa att kundens önskemål och behov tillgodoses med högsta möjliga kvalitet.

Kvalifikationer
B körkort
• Tidigare erfarenhet av flytt arbete är meriterande men inget krav.
• God fysisk hälsa och förmåga att lyfta tunga föremål.
• Serviceinriktad med ett vänligt och professionellt bemötande.
• Förmåga att arbeta som en del av ett team.
• Flexibilitet att arbeta vid varierande tider och ibland helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
via mejl
E-post: info@maxflytt.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttpersonal".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Max Flytt och Städ AB (org.nr 559310-7419)
Vasatorpsvägen 1 E (visa karta)
254 57  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Max Flytt & Städ AB

Jobbnummer
9632244

Prenumerera på jobb från Max Flytt och Städ AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Max Flytt och Städ AB: