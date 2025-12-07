Flyttpersonal - Bohags- och flyttbilsförare
2025-12-07
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Max Flytt & Städ AB är en flyttfirma som erbjuder högkvalitativa flyttjänster för privatpersoner och företag. Nu söker vi engagerade och serviceinriktade medarbetare som vill vara med att utföra våra uppdrag.Publiceringsdatum2025-12-07Dina arbetsuppgifter
Som flytt medarbetare hos oss kommer du att:
• Packa och skydda kunders ägodelar för säker transport.
• Lasta och avlasta flyttbilar på ett effektivt och säkert sätt.
• Transportera möbler och andra tillhörigheter till kundens nya adress.
• Montera och demontera möbler vid behov.
• Säkerställa att kundens önskemål och behov tillgodoses med högsta möjliga kvalitet.Kvalifikationer
B körkort
• Tidigare erfarenhet av flytt arbete är meriterande men inget krav.
• God fysisk hälsa och förmåga att lyfta tunga föremål.
• Serviceinriktad med ett vänligt och professionellt bemötande.
• Förmåga att arbeta som en del av ett team.
• Flexibilitet att arbeta vid varierande tider och ibland helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
via mejl
E-post: info@maxflytt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Flyttpersonal". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Max Flytt och Städ AB
(org.nr 559310-7419)
Vasatorpsvägen 1 E (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Max Flytt & Städ AB Jobbnummer
9632244