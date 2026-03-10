Flyttarbetare
2026-03-10
Vi på A-J Express-Service söker nu flera flyttarbetare. Vi söker nya personer som vill vara med på vår resa och varje dag ha världens roligaste arbetsplats att gå till.
När du ingår i vår flytt- och transport del får du varje dag hjälpa olika kunder med deras önskemål. Första dagen kanske du hjälper en privatkund att flytta sin lägenhet från en adress till en annan. Dagen efter kanske du hjälper ett företag att forsla bort sina gamla skrivbord för att sedan leverera nya. Det är ett väldigt varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
För att lyckas i rollen krävs det att du kan vara självgående och kunna ta egna initiativ med ett ständigt kundfokus. Att du är stark i kroppen är ett plus, vissa dagar kan vara väldigt fysiskt krävande.
Kunna tala och skriva svenska
Fysiskt aktiv
Positiv inställning och en hög arbetsmoral
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet inom Flytt & Transport
Arbetstider: Mån-fre 07.00-16.00
Plats: Sollentuna
Tidigare erfarenhet är inget krav. Rätt person med viljan att alltid vilja nå framåt är det enda kravet vi på A-J Express-Service har.
Tjänsten tillsätts så fort vi hittat rätt person.
Vi erbjuder:
En bra lön med goda förmåner.
Möjligheter att växa internt på företaget både genom interna utbildningar och eget driv.
En arbetsplats som ser långsiktigt på dig.
Om oss:
Det är vi som är A-J Express-Service . Framtidens flyttbolag med siktet inställt på utveckling. För det är precis vad vi vill skapa, utveckling för företag och människor. Med rätt person, på rätt plats skapas nytta för alla parter. Hos oss arbetar människor som vill framåt och som driver på logistiken i hela Sverige. Svårare eller enklare behöver det inte vara.
Är du redo för nästa steg i karriären, öppnar vi dörrar till nya möjligheter. Vårt mål är att ta vara på varje individs unika kompetens och förädla med erfarenheter.
Välkommen till oss på A-J Express-Service Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Vi önskar ansökningar via e-post vänligen respektera
E-post: info@flytt.se Arbetsgivare A-J Express Service AB
(org.nr 556592-8461)
Sidensvansvägen 8 (visa karta
)
192 55 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-J Express - Service AB Kontakt
Joakim Håkansson info@flytt.se 08-41020034 Jobbnummer
9786491