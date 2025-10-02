Flygtekniker Till Saab
2025-10-02
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Är du flygtekniker och är redo att ta nästa steg?
Din roll
Som flygtekniker i vår underhållsverkstad är du en viktig kugge i teamet som ansvarar för att varje flygplan är i toppskick inför nästa uppdrag. Du leder arbetet under både planerade och oplanerade underhållsperioder, fördelar uppgifter, prioriterar resurser och stödjer teknikerna vid behov av snabba beslut eller kreativa lösningar. Du är också den viktiga länken mellan produktionsledare, verkstad, planering och kvalitetsfunktion, och ser till att varje moment utförs enligt gällande underhållsprogram och säkerhetsföreskrifter.

Profil
Vi söker dig som är flygtekniker med gedigen erfarenhet från underhållsarbete på JAS 39 Gripen eller andra militära eller civila flygplanstyper. Du har förmågan att få ett team att leverera på toppnivå, är trygg i din tekniska kompetens, har ett öga för detaljer och ett sinne för helheten. Kommunikation och samarbete kommer naturligt för dig, samtidigt som du kan fatta tydliga och snabba beslut när situationen kräver det.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Hos oss får du arbeta med några av världens mest avancerade flygplanssystem, tillsammans med erfarna tekniker och ingenjörer i en miljö där kvalitet, säkerhet och utveckling står i centrum. Här är lagandan stark, tempot högt och möjligheterna stora. Ditt arbete gör en direkt skillnad för flygsäkerheten och den operativa förmågan. Vi finns på flera orter i Sverige, bland annat Linköping, Såtenäs och Ljungbyhed, samt på flera platser utomlands. Rollen kan innebära resor både inom och utanför Sverige.
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas.
Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25,500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Saab AB
Saab AB
