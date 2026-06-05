Flygräddningsledare
Sjöfartsverket / Säkerhetsjobb / Göteborg Visa alla säkerhetsjobb i Göteborg
2026-06-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker dig som vill arbeta som
Flygräddningsledare
med placering i Göteborg
Vill du leda räddningsinsatser där dina beslut kan rädda liv? Nu söker vi dig som vill utbilda dig till och arbeta som flygräddningsledare och ta en viktig roll inom statlig räddningstjänst.
Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningstjänst i Sverige. Du kommer att arbeta vid Sjöfartsverkets nationella sjö- och flygräddningscentral, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) i Göteborg, där räddningsinsatser leds och koordineras dygnet runt – året om.
Tjänsten är på heltid och omfattar både skifttjänstgöring i räddningscentralen och administrativt verksamhetsutvecklande arbete på kontorstid.
Om rollen
Som flygräddningsledare ansvarar du för räddningsinsatser från larm till avslut. Larmen inkommer främst via 112, flygtrafikledning eller nödsändare. Du bedömer situationen, fattar beslut om insats och leder arbetet tillsammans med dina kollegor i räddningscentralen.
Arbetet innebär snabba beslut, anpassningar, och prioriteringar av arbetsuppgifter i komplexa situationer. Vi har också ett nära samarbete med andra aktörer inom samhällsviktig verksamhet. Utöver operativt arbete deltar du även i att utveckla verksamheten genom olika projekt, bland annat inom samverkan, teknik och utbildning.
Utbildningen
Du kommer initialt att anställas som räddningsledarelev och genomgå en omfattande internutbildning. Utbildningen pågår normalt som längst under 18 månader men kan förlängas med ytterligare 6 månader. Utbildningen inleds med dagtidsstudier följt av praktik under skiftgång i räddningscentralen. Efter genomförd och godkänd utbildning kommer du att tillsvidareanställas och arbeta som flygräddningsledare.
JRCC har en integrerad verksamhet för sjö- och flygräddning, vilket innebär att du i ett senare skede även utbildas till assisterande sjöräddningsledare.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen flygbakgrund, till exempel som flygledare, flygstridsledare, flight data operator (FDO/FDA), flygledarassistent, briefing officer, pilot eller flygande besättning inom räddningstjänst. För tjänsten är det meriterande om du har tjänstgjort inom räddningstjänstsektorn. Det är även meriterande om du har erfarenhet av sjöfart och/eller fritidsbåtssektorn, eftersom vi arbetar integrerat mellan sjö- och flygräddning.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både i tal och skrift, samt god vana att arbeta i digitala system.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, du innehar god självinsikt samt är trygg och stabil som person. Rollen kräver att du är en lagspelare men likväl kan arbeta självständigt, har förmåga att leda andra och klarar snabba tempoväxlingar. Du visar goda ledaregenskaper i praktiken och känner dig bekväm med att fatta beslut, både enskilt och i grupp – även under press.
Du är flexibel, inger förtroende, har god simultankapacitet samt förmåga att snabbt kunna analysera, prioritera och anpassa arbetet efter rådande situation. Du är serviceinriktad med en tydlig vilja att stödja och hjälpa andra, samtidigt som du arbetar strukturerat.
Du är prestigelös och kommunicerar tydligt. I kritiska situationer behåller du lugnet, agerar professionellt och utgör ett tryggt stöd för människor i kris.Publiceringsdatum2026-06-05Övrig information
Tjänsten inleds med en tidsbegränsad anställning under utbildningstiden som pågår normalt som längst under 18 månader men kan förlängas med ytterligare 6 månader. Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket. Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt – Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Utbildningen startar den 11 januari 2027 och under utbildningen är du anställd som räddningsledarelev. Efter godkänd utbildning erhåller du en tillsvidareanställning.
Intervjuer kommer att hållas i Göteborg vecka 36. Rekryteringstester planeras att genomföras under vecka 38-40 (en heldag i Malmö eller Stockholm).
Upplysningar
Driftchef Sara Jönsson, 010-478 59 78
Driftchef Lars Grantinger, 010-478 48 35 (semester vecka 27-30)
Fackliga företrädare
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771–630000.
Registrera din ansökan senast den 18 augusti 2026.
Diarienummer: 26-03715
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654)
426 76 GÖTEBORG Arbetsplats
Sjöfartsverket Jobbnummer
9950736