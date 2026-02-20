Flygplatskontrollant
2026-02-20
OM JOBBET
Uppdraget som flygplatskontrollant innebär att du på ett välkomnande och säkert sätt kontrollerar passagerare, personal och bagage för att förhindra brott mot den civila luftfarten. Noggrannhet, gott bemötande och positiv inställning är viktiga ledord i den här tjänsten där du som säkerhetspersonal möter många människor. Som flygplatskontrollant arbetar du nära kollegorna i arbetsgruppen och vi lägger därför stor vikt i att du även är en god lagspelare med hög samarbetsförmåga.
Arbetstiderna varierar med tidiga morgnar, eftermiddagar och kvällar och då verksamheten pågår alla dagar om året måste du kunna arbeta helger och röda dagar. Rullande schema tillämpas på helger/storhelger och under sommartid. Arbetspassen är i regel korta vilket gör att detta är ett arbete man med fördel kan kombinera ihop med annat deltidsarbete.
OM DIG
Vi söker dig som är serviceinriktad och noggrann, samt har ett gott bemötande och en positiv inställning. För att trivas i uppdraget behöver du vara lyhörd och ha förståelse för verksamhetens behov och kunna hantera olika situationer på ett metodiskt och lugnt sätt med fokus på säkerhet. Eftersom arbetet till stor del sker i team behöver du ha god social kompetens och samarbetsförmåga. Du behöver även ha förmågan att arbeta självständigt med ett personligt flygsäkerhetsansvar.
Vi söker dig med goda kunskaper i svenska och engelska. Att jobba som flygplatskontrollant medför en del utbildning som du behöver kunna delta i eventuell utbildning och praktik kommer att ske under en eller två veckor på annan ort. Anställningen inleds med en obligatorisk betald utbildning. Efter genomförd och godkänd utbildning har du möjlighet att börja jobba.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Svenskt medborgarskap
Vara ostraffad och rättsinnad
Kunna kommunicera väl på svenska och engelska
Ha god hälsa och fysik
Ha godkänt slutbetyg i svenska och engelska på gymnasienivå eller motsvarande
Du måste ha normalt färgseende och god hörsel.
Erfarenhet från flygplatsarbete är meriterande, liksom erfarenhet som säkerhetspersonal på flygplats såsom flygplatskontrollant, säkerhetskontrollant eller säkerhetsvakt.
Flygplatsen är säkerhetsklassad och civilt skyddsobjekt, därför behöver du vara beredd på att genomgå säkerhetsprövning och registerkontroll samt uppvisa utdrag ur belastningsregistret enligt säkerhetsskyddslagen.
OM OSS
Lyckseles centrala läge i länet gör staden till en viktig knytpunkt. Från Stockholm till Lycksele är den beräknade flygtiden ungefär 1 timme och 20 minuter. Att kunna nå Stockholm, Berlin och New York från Lycksele är en framgångsfaktor för tillväxt i regionen och de människor som bor här. Även den ambulanshelikopterverksamhet som utgår från flygplatsen bidrar till en livsviktig samhällsfunktion när avstånden mellan fjäll och sjukhus är mycket stora. Lycksele Airport är med sitt strategiska läge avgörande för att inlandet ska kunna erbjudas specialiserad samhällsservice som akutsjukvård, BB, sjuk- och transplantationstransporter. Lycksele Airport lägger grunden för ett levande samhälle, där frihet att bo eller flyga vart du vill är en självklarhet.
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: https://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tillsvidareanställning med timlön, med sex månaders provanställning
Omfattning: Enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Detta är ett deltidsjobb.
