Flygplatsinspektör
2026-03-06
Om jobbet
Nu söker vi en kollega till en kvalificerad roll inom flygplatsområdet.
Som flygplatsinspektör ansvarar du för certifiering, tillståndsprövning och tillsyn enligt nationella och europeiska regelverk. En central del av ditt arbete är att övervaka säkerhetsutvecklingen inom flygplatsdrift, identifiera risker och oönskade trender samt vidta åtgärder som stärker säkerheten. Du granskar även ansökningar om förändringar på flygplatser och följer upp att regelverken efterlevs.
Tjänsten är placerad på Infrastrukturenheten inom avdelningen för Sjö- och luftfart.
Luftfarten genomgår en omfattande digitalisering, vilket innebär att informationssäkerhet och cybersäkerhet har blivit ett centralt tillsynsområde. Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt europeiska regelverk för informationssäkerhet inom luftfarten, inklusive (EU) 2023/203 (Part-IS), som ställer krav på flygplatsoperatörer att etablera och upprätthålla systematiskt informationssäkerhetsarbete.
Som flygplatsinspektör kommer du att bidra till att utveckla och genomföra tillsyn inom detta område, inklusive granskning av flygplatsoperatörers arbete med informationssäkerhet, riskhantering och efterlevnad av gällande regelverk.
Du blir en del av ett kvalificerat team med bred kompetens, där du får möjlighet att arbeta med komplexa tillsynsfrågor i en dynamisk och samhällsviktig verksamhet.
Hos oss är du viktig
Gillar du att jobba tillsammans med andra och vill du utvecklas i din yrkesroll? Hos oss kan du förvänta dig karriärsutveckling, ett förtroendefullt chefs- och medarbetarskap och ett hållbart arbetsliv. Vi är en trygg arbetsgivare som månar om din hälsa med tid för friskvård på arbetstid, flexibla arbetstider, väl tilltaget antal semesterdagar och lediga klämdagar.
Läs mer om hur det är att jobba på Transportstyrelsen
Du kommer att
arbeta med tillsyn, certifiering och tillståndsprövning enligt nationella och europeiska regelverk
granska flygplatsoperatörers efterlevnad av regelverk, inklusive krav inom informationssäkerhet (Part-IS)
bedöma säkerhetsbevisningar och riskanalyser
hantera frågor kopplade till flygplatser och flyghinder
delta i utvecklingen av tillsynsmetoder och regelverk, både nationellt och internationellt
ha kontakt med flygplatsoperatörer och andra aktörer inom luftfarten
bidra till utvecklingen av Transportstyrelsens tillsyn inom informationssäkerhet och cybersäkerhet
resa inom Sverige.
Du måste ha
erfarenhet av luftfartsrelaterad verksamhet
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
körkort med minst B-behörighet.
Det är meriterande om du också har
erfarenhet av flygplatsoperativ verksamhet
erfarenhet av tillsyns-, revisions- eller granskningsarbete
erfarenhet av arbete med informationssäkerhet eller cybersäkerhet
erfarenhet av arbete enligt etablerade ramverk eller regelverk inom informationssäkerhet, exempelvis ISO 27001, NIS/NIS2 eller motsvarande
erfarenhet av arbete med informationssäkerhet inom luftfart eller annan samhällskritisk verksamhet
kunskap om eller erfarenhet av tillämpning av europeiska luftfartsregelverk,
erfarenhet av analys- och utredningsarbete
erfarenhet av arbete med kvalitets- eller säkerhetsledningssystem.
Vi vill att du
är självgående, dvs du tar ansvar för din uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sin process vidare
har god samarbetsförmåga, dvs du arbetar bra med andra. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
har gott omdöme, dvs du gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalande, agerande och beslut
är strukturerad, dvs du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar
är kvalitetsmedveten, dvs du är noggrann och väl medveten om mål och att upprätthålla bra kvalitet, du lägger stor vikt vid att leva upp till dessa målsättningar
är analytisk, dvs du arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Mer information
Anställningen är tillsvidare med placering i Norrköping.
Tillsättning enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt provanställning.
Som medarbetare hos oss finns möjlighet att arbeta på distans upp till tre dagar i veckan, om så arbetet möjliggör detta. Det är verksamhetens behov och karaktären på arbetsuppgifterna som avgör om och i vilken utsträckning distansarbete är möjligt. Under provanställning kommer dock övervägande delen av arbetet behöva utföras på plats. För tjänster med stora krav på säkerhet är det vanligtvis nödvändigt att arbeta på kontoret.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vid frågor är du välkommen att kontakta sektionschef Jörgen Andersson, 010 - 495 36 97
.
ST, Mats Anderzén och Saco, Carola Sander nås via vår växel på 0771-503 503.
Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.
Ansök
Ansök via vår webbplats och bifoga ett komplett CV samt ett personligt brev märkt med referensnummer TSG 2026-1670.
Vi behöver din ansökan senast den 29 mars 2026.
Har du skyddade personuppgifter, ska du skicka in din ansökan per post, kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. I dina ansökningshandlingar behöver du beskriva på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter kopplat till aktuell rekrytering. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten uppvisas.
Kort om Transportstyrelsen
Antal anställda: Ca 2000.
Verksamhetsorter: Vi har medarbetare på 12 orter i landet. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Ersättning
Individuell lön. Så ansöker du
