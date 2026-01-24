Florist 75 % till Abrahamsbergfloristen

Antar, Edma / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-01-24


Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Antar, Edma i Stockholm

Har du erfarenhet som florist och söker nästa utmaning? Då har du kommit helt rätt.
Vi är en floristbutik under tillväxt och söker nu ytterligare en medarbetare som kan hjälpa oss med allt ifrån blombindning till kassahantering.
I det vardagliga arbetet ingår blomsterbindning, försäljning till kunder, kassahantering, ta emot leveranser samt övrigt förekommande göromål inom butiksarbete.
Eftersom det är ett högt tempo i butiken så behöver du vara stresstålig och självgående.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: abrafloristen@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Antar, Edma
Abrahamsbergsvägen 27 (visa karta)
168 30  BROMMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Abrahamsberg Floristen

Kontakt
Butiksägare
Edma Antar
abrafloristen@hotmail.com
08-258822

Jobbnummer
9702831

Prenumerera på jobb från Antar, Edma

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Antar, Edma: