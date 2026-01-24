Florist 75 % till Abrahamsbergfloristen
2026-01-24
Har du erfarenhet som florist och söker nästa utmaning? Då har du kommit helt rätt.
Vi är en floristbutik under tillväxt och söker nu ytterligare en medarbetare som kan hjälpa oss med allt ifrån blombindning till kassahantering.
I det vardagliga arbetet ingår blomsterbindning, försäljning till kunder, kassahantering, ta emot leveranser samt övrigt förekommande göromål inom butiksarbete.
Eftersom det är ett högt tempo i butiken så behöver du vara stresstålig och självgående.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
E-post: abrafloristen@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Antar, Edma
Abrahamsbergsvägen 27 (visa karta
)
168 30 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Abrahamsberg Floristen Kontakt
Butiksägare
Edma Antar abrafloristen@hotmail.com 08-258822 Jobbnummer
9702831