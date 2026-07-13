Florist
Knutpunktens Blommor i Helsingborg AB / Butikssäljarjobb / Helsingborg Visa alla butikssäljarjobb i Helsingborg
2026-07-13
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Florist sökes till Knutpunktens Blommor – vikariat ca 75 %
Knutpunktens Blommor söker en engagerad och kreativ florist för ett vikariat på cirka 75 % med start i augusti/september.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för blommor, färg och form och som trivs med att möta kunder och ge personlig service. Hos oss får du arbeta i en inspirerande och varierad miljö med allt från buketter och blomsterarrangemang till försäljning och den dagliga driften i butiken.
Vi söker dig som:
Är utbildad florist och/eller har erfarenhet av floristyrket
Är kreativ och har känsla för färg och form
Är serviceinriktad, positiv och ansvarstagande
Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Kan arbeta flexibla tider utifrån verksamhetens behovPubliceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Vikariat på cirka 75 %
Start i augusti/september
Vikariatet är inledningsvis cirka 3 månader, med möjlighet till förlängning
Arbetstider enligt överenskommelse och schema
Låter det som något för dig? Skicka då in din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan till :knutpunktensblommor@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: knutpunktensblommor@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Knutpunktens Blommor i Helsingborg AB
(org.nr 556820-5750)
Järnvägsgatan 14 (visa karta
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252 78 HELSINGBORG Arbetsplats
Knutpunktens Blommor i Helsingborg Jobbnummer
10001883