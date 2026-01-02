Floor Supervisor - Femman I Nordstan, Göteborg
2026-01-02
Med över 1.300 butiker i 45 länder finns NEW YORKER representerat i hela världen och vi fortsätter växa som ett framgångsrikt Young Fashion-företag. Med ett team på över 25.000 arbetar vi i framkant med stor vikt på samarbete och gemenskap. Tack vare vår passion för mode, vår spontanitet och effektivitet har vi lyckats vara en del av modevärlden i över 50 år. Bli en del av vårt team! Som förstärkning till vårt team i Femman I Nordstan, Göteborg, söker vi nu en:
Floor Supervisor
Huvudsakliga arbetsområden
• Trainee inom butiksledning enligt New Yorkers koncept
• Medansvarig för försäljning, omsättning och inventering
• Ansvar för den dagliga driften av butiken vid ledningens frånvaro
• Bli bekant med och bistå butiksledningen med försäljningsadministration såsom företagsekonomiska nyckeltal
• Bistå butiksledningen vid utveckling, upplärning och att skapa motivation inom teamet.
• Alla i butiken förekommande uppgifter
• Samarbete med andra avdelningar i ett teamorienterat New Yorker
• Vi ser helst att du är över 18 år
• Gymnasieutbildning samt gärna högre utbildning inom arbetsledning, ekonomi och/eller handel och mode
• Minst 1 års arbete inom detaljhandeln och talang för försäljning
• Gärna erfarenhet av försäljnings- och personaladministration och personalledning
• Ledarförmåga och kunna coacha dina medarbetare
• Kommunikativ, tydlig och lyhörd
• Driven, självgående och strukturerad
• Engagerad och teamorienterad
• Flexibel, stresstålig och trivs med att arbeta i högt tempo
• Hög modemedvetenhet och gärna erfarenhet från modebranschen
• Goda kunskaper i svenska och engelska, meriterande är kunskaper i tyska samt goda kunskaper i Excel
Vi erbjuder
NEW YORKER erbjuder dig en attraktiv arbetsmiljö med spännande utmaningar och gott om utrymme för egna idéer. Förutom intressanta erbjudanden väntar dig ett öppet och dynamiskt team med en platt organisation och en öppen kommunikation. Har vi väckt ditt intresse? Då ser vi fram emot din ansökan!
: 38,25 tim/vecka med tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar lämnas av: Regionchef, e-mail tekman@Newyorker.de
Ansökningar: Vi tar inte emot några ansökningar per post eller e-mail, endast via extern webbplats:https://jobs.newyorker.de
Ansökningar som inkommer per post, mail eller i butik behandlas inte. Vi behandlar ansökningar löpande så inkom med din ansökan så snart som möjligt men allra senast 21.01.2026.
Du hittar ytterligare information om lediga ställningar på: http://www.newyorker.eu
Det vore kul att ha dig i vårt team - välkommen med ansökan och CV!
Fast Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
