Flödeschef - Nuclear
2025-09-04
Alleima och produktionsenheten Nuclear söker efter nästa ledare inom enheten för Special Metals i Sandviken. Här erbjuder vi ett spännande arbete i en omväxlande miljö där du har förmånen att kombinera din passion för både människa och teknik. Låter det intressant? Då kan rollen som flödeschef vara rätt för dig!
Din roll
Som Flödeschef på Special Metals får du en bred roll där du har det formella personalansvaret och fungerar som första linjens chef med ansvar för människa, maskin, metod och material för hela gruppen. I uppdraget ingår också att ansvara för enhetens kort- och långsiktiga utveckling av maskinparken avseende kostnadseffektivitet, produktivitet, arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Leda och utveckla personalen och verksamheten samt sätta upp mål för framtiden.
Ansvara för produktionsresultat på både kort och lång sikt.
Ansvara för att lagar och avtal följs.
Upprätta och följa upp budget för verksamheten.
Arbeta med ständiga förbättringar gällande gruppen såväl som verksamheten.
Vidare ingår rollen i produktionsledningsgruppen för ditt område där du tillsammans med övriga flödeschefskollegor, HR och produktionslinjechefen har möjligheten att påverka och ha stort inflytande inom den egna avdelningen.
Din Profil
Vi söker dig som har en gymnasial examen och besitter ett stort intresse av att arbeta coachande med en grupp för att driva deras utveckling framåt. Du som person har tidigare erfarenhet av produktionsledning, förändringsledning och grupputveckling, antingen i en roll som ledare eller medarbetare. Har du även erfarenhet av Lean ses det som meriterande för denna roll.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen är det viktigt att du har goda ledaregenskaper, såsom förmåga att motivera till att skapa en laganda och engagemang samt en vilja och mod att förändra. Som person är du strukturerad och systematisk. För att vara framgångsrik i rollen behöver du besitta en förmåga att planera med god framförhållning på övergripande nivå samt ett öga för detaljer på den operativa dagliga nivån.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tankesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: Mer effektiva, lönsamma och hållbara.
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Magnus Eriksson, rekryterande chef, +46 70 616 38 55
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Per Hammas, ansvarig rekryterare, +46 79-098 49 50 Publiceringsdatum2025-09-04Facklig kontakt
Maria Sundqvist, Akademikerföreningen, 070 651 73 81
Kjell-Åke Klockervold, Ledarna, 070 314 24 43
Mikael Larsson, Unionen, 070 307 30 48
Du är välkommen med din ansökan senast 2025-09-28.
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
(org.nr 556234-6832)
811 34 SANDVIKEN Jobbnummer
9491170