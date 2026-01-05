Flexpool Logistik
Eustaff Bemanning är ett framstående företag inom bemanning som ständigt växer och utvecklas. Vi söker nu engagerade och pålitliga lagerarbetare för deltidsarbete, som vill bli en del av vårt team och bidra till vår framgång.
Som lagerarbetare kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, inklusive:
• Mottagning och sortering av varor
• Plockning och packning av orders
• Lagerpåfyllning och inventering
• Hantering av lagerutrustning, såsom truckar (om behörighet finns)
• Se till att lagret hålls i ordning och följer säkerhetsföreskrifterna
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av lagerarbete (meriterande men ej ett krav)
• Är noggrann och har ett öga för detaljer
• Kan arbeta effektivt både självständigt och i team
• Har god fysisk kondition och klarar av att hantera tunga lyft
• Har grundläggande datorkunskaper
• Kan kommunicera väl på svenska eller engelska
Meriterande
• Truckkort (A eller B)
• Tidigare erfarenhet av arbete inom logistik eller lager
Vi erbjuder
• Flexibla arbetstider som passar ditt schema
• En trygg arbetsmiljö med möjlighet till personlig utveckling
• Trevliga kollegor och en god arbetskultur
• 180,8 SEK INK semster ersättning
Eustaff är ett etablerat bemannings- och rekryteringsföretag med fokus på att matcha kompetenta kandidater med spännande arbetsmöjligheter. Vi erbjuder trygga anställningar och strävar efter att hjälpa både företag och arbetstagare att lyckas.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan slutdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eustaff Sweden AB
(org.nr 559327-9002) Arbetsplats
Eustaff Sweden AB Kontakt
Ted Mäntylä ted@eustaff.se Jobbnummer
9669333