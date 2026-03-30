Flexibelt deltidsjobb för studenter
Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Är du en utåtriktad student som trivs i mötet med människor? Vi söker nu ambitiösa deltidsmedarbetare till vårt team för uppdrag som visningsvärdar, kundsupport och receptionister. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill kombinera dina studier med ett professionellt arbete där service och kommunikation står i centrum.
Vi förstår att studierna är din prioritet. Därför erbjuder vi:
Anpassat schema: Arbetspass förlagda till vardagar, kvällar eller helger beroende på roll, vilket gör det enkelt att kombinera med föreläsningar.
Värdefullt nätverk: En möjlighet att knyta kontakter redan under studietiden.
Kompetensutveckling: Praktisk erfarenhet av professionell kommunikation, kundvård och administration som stärker ditt CV inför framtiden.
Ansvarsområden
Vi erbjuder varierande tjänster som alla kräver en hög nivå av professionalism och ett lösningsorienterat fokus. Beroende på din profil och våra behov kan du komma att arbeta inom följande områden:
Visningsvärd: Du agerar som representant vid fastighetsvisningar eller event. Du välkomnar besökare, svarar på frågor och säkerställer att objektet presenteras från sin bästa sida.
Kundsupport: Du hanterar inkommande ärenden via telefon, e-post eller chatt. Här är din uppgift att ge förstklassig service, lösa problem och guida våra kunder rätt.
Reception & Front Office: Som ansiktet utåt ansvarar du för att välkomna besökare, hantera växeltelefoni samt sköta administrativa uppgifter som skapar en smidig vardag på kontoret.
Välkommen med din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande!Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar på eftergymnasial nivå eller som är persionär som motiveras av att leverera service i världsklass. För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är kommunikativ och talar samt skriver obehindrat på både svenska och engelska.
Har ett professionellt bemötande och trivs med att vara företagets ansikte utåt.
Är ansvarstagande och punktlig - du förstår vikten av att vara på plats och redo när kunden eller besökaren anländer.
Besitter en god administrativ förmåga och är bekväm med digitala verktyg.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivare Randstad AB
556242-1718
Aminogatan 24 (visa karta
)
431 53 MÖLNDAL
